Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о начале поставок нефти из США в Белоруссию, сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства

«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — говорится в заявлении Макея.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Майк Помпео заявил, что США могут полностью обеспечить Белоруссию энергоносителяями, но при выполнении Минском ряда условий.

В частности, Помпео потребовал расширить доступ американских компаний в Страну и провести рыночные реформы, сказано в письменном заявлении Помпео, обнародованном 15 мая.