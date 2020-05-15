«С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко», — говорится в заявлении Макея.

Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе
Удача Лукашенко. Как Белоруссия лавирует в нефтяном кризисе
© РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк
В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США могут полностью обеспечить Белоруссию энергоносителяями, но при выполнении Минском ряда условий.

В частности, Помпео потребовал расширить доступ американских компаний в Страну и провести рыночные реформы, сказано в письменном заявлении Помпео, обнародованном 15 мая.