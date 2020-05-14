Медучреждение опубликовало сюжет на английском языке о содержании новорожденных в отеле «Венеция». Он быстро распространился в соцсетях, вызвав общественный резонанс.
Сейчас данным вопросом занимается заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
«Пока изучаем вопрос», — сказал проверенный собеседник агентства и добавил, что пока уголовное дело открыто не было.
По словам уполномоченной по правам человека на Украине Людмилы Денисовой, всего сейчас на Украине находится более сотни детей, рожденных украинками для иностранцев и которых не могут забрать их родители из-за карантина.
«По прогнозу, который в том числе сделали в Минздраве Украины, если карантин будет продлен, то таких детей может быть уже не сотни, а почти тысяча. Поэтому нужно разработать механизм, чтобы родители приехали за своими детьми и увезли их туда, где они будут воспитываться в семье», — добавила омбудсмен.