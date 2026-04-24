Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив

Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив - 24.04.2026 Украина.ру

Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив

Власти Ирана предусмотрели исключения для дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Об этом в ночь на 24 апреля сообщает РИА Новости

2026-04-24T03:34

2026-04-24T03:34

2026-04-24T03:34

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

"В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", — ответил посол на соответствующий вопрос.После нападения США и Израиля на Иран Тегеран заявил о намерении взимать пошлины за прохождение Ормузского пролива, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности. В настоящее время пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады США.23 апреля заместитель председателя иранского парламента Хаджи Бабаи заявил, что первые поступления от платы за проход судов через Ормузский пролив поступили на счета центрального банка Ирана. Подробнее в материале Иран стал зарабатывать на перекрытии ОрмузаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

россия

сша

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, иран, россия, сша, ормуз, пошлина, спецпошлины, ближний восток, эскалация, война в иране, танкер