Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив
Власти Ирана предусмотрели исключения для дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Об этом в ночь на 24 апреля сообщает РИА Новости
Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив

03:34 24.04.2026
 
Власти Ирана предусмотрели исключения для дружественных стран, в том числе России, в вопросе взимания пошлин за проход через Ормузский пролив, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. Об этом в ночь на 24 апреля сообщает РИА Новости
"В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например России", — ответил посол на соответствующий вопрос.
После нападения США и Израиля на Иран Тегеран заявил о намерении взимать пошлины за прохождение Ормузского пролива, объясняя это издержками, связанными с обеспечением безопасности. В настоящее время пролив перекрыт Ираном до полного снятия морской блокады США.
23 апреля заместитель председателя иранского парламента Хаджи Бабаи заявил, что первые поступления от платы за проход судов через Ормузский пролив поступили на счета центрального банка Ирана. Подробнее в материале Иран стал зарабатывать на перекрытии Ормуза
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Залужный не верит в ВСУ, а Трамп - в американский флот. Европа зря ждет репараций. Итоги 23 апреля
