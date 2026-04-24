Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации - 24.04.2026 Украина.ру
Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации
Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом он 23 апреля заявил в интервью порталу Telex
Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом он 23 апреля заявил в интервью порталу Telex
04:00 24.04.2026
 
Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской ориентации правительства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом он 23 апреля заявил в интервью порталу Telex
"Мы никогда не служили интересам России", — приводит портал слова Сияйрто.
Министр заявил, что это обвинение звучит "очень оскорбительно". Он также подчеркнул, что был сосредоточен на построении хороших взаимоотношений со всеми странами, включая Россию.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Орбан не был "союзником России в ЕС", премьер-министр отстаивал интересы собственного народа.
Ранее сообщалось, что новый премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил о желании в тесном сотрудничестве с Австрией и опорой на общее австро-венгерское прошлое создать центрально-европейское объединение, которое повысит роль центрально-восточной Европы в делах ЕС.
Подробнее об этом в материале Ростислава Ищенко - Австро-Венгерское будущее.
05:00"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
04:45Алехин: Штурмовики "Севера" и "Запада" захватывают высоты у Северского Донца, Волчьей и Студенка
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии
04:22"Целенаправленно полетел в нас": житель Димитрова рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей
04:15"Партия войны": Бардин объяснил, как BlackRock может перевернуть европейскую политику
04:00Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации
03:34Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив
03:08В США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате президента Венесуэлы Мадуро
02:49Трамп оценил переговоры между Ливаном и Израилем, а также "продлил" перемирие на три недели
02:23Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
01:36"Было бы очень полезным": Трамп высказался о возможном приезде Путина на саммит G20 в Майами
00:57Принц Гарри зачастил в Киев. События 23 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:07Удары наносятся по Днепропетровской области. Новости СВО
23:51В Туапсе ликвидировали открытое горение на терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
23:48Различные источники сообщают, что ливанская Хезболла начала наносить ракетные удары по Израилю
23:41Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
23:21Axios: КСИР установил новые мины в Ормузском проливе
23:12ПАСЕ приняла декларацию в поддержку Юлии Тимошенко
Лента новостейМолния