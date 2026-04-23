https://ukraina.ru/20260423/pochemu-tramp-zhdt-putina-na-sammite-g20-gde-prezident-rossii-davno-ne-byl-i-prichm-tut-zelenskiy-1078232338.html

Почему Трамп ждёт Путина на саммите G20, где президент России давно не был. И причём тут Зеленский

Почему Трамп ждёт Путина на саммите G20, где президент России давно не был. И причём тут Зеленский - 23.04.2026 Украина.ру

Почему Трамп ждёт Путина на саммите G20, где президент России давно не был. И причём тут Зеленский

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его российский коллега лично присутствовал на саммите G20 под американским председательством. Если это произойдёт, то Владимир Путин приедет на мероприятие впервые с 2020 года

2026-04-23T18:38

2026-04-23T18:38

2026-04-23T18:38

эксклюзив

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

g20

саммит

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066623729_0:49:962:590_1920x0_80_0_0_6c6316790df774739f98f696bc47715a.jpg

Соединённые Штаты как страна-организатор пригласили Россию к участию в саммите G20 на высшем уровне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин журналистам в штаб-квартире ООН."Но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдёт до этого", - добавил дипломат.Позже и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что решений об участии Владимира Путина пока не принималось, Москва определится с форматом ближе к мероприятию.До саммита ещё почти 8 месяцев, он пройдёт 14–15 декабря во Флориде. Последний раз США принимала "двадцатку" 17 лет назад - в 2009 году, в Питтсбурге. Тогда, к слову, Россия была представлена на высшем уровне президентом Дмитрием Медведевым, на полях того мероприятия он проводил переговоры с американским коллегой Бараком Обамой в рамках курса на "перезагрузку" отношений между Россией и США.Самый первый в истории саммит лидеров G20 также проходил в США – в Вашингтоне в 2008 году. Медведев в период своего правления посещал все встречи объединения, затем вернувшийся на высший государственный пост Путин ежегодно лично присутствовал на саммитах (в 2013 году проводил его в Санкт-Петербурге) вплоть до 2019 года. Затем во всём мире началась пандемия COVID-19 с переходом в онлайн-формат – так прошёл саммит 2020 года, в 2021-м Путин предпочёл выступить по видеосвязи из-за сложной эпидемиологической обстановки (делегацию в Риме возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров). А дальше наступил 2022 год, и с тех пор внимание главы государства всецело приковано к внутренней ситуации, а международные мероприятия отошли на задний план, но на одной из рабочих сессий саммита G20 в Индонезии состоялось короткое включение по видеосвязи. В 2023 году Путин выступил онлайн с полноценной речью на саммите в Индии, а в последующие два года (в Бразилии и ЮАР) не участвовал в мероприятиях "двадцатки" даже так.Таким образом, если российский лидер примет приглашение американской стороны и приедет во Флориду, то это станет первым за 6 лет саммитом G20 с личным участием президента РФ.Причём США – это единственная из стран Запада, которую Путин посетил за период проведения СВО. Речь, конечно же, о переговорах лидеров двух государств в Анкоридже в августе прошлого года, причём это был первый визит российского лидера в Соединённые Штаты за 10 лет, а на Аляску – вообще первый в истории.Так что, если приезд Путина на саммит G20 состоится, Трамп, несомненно, запишет это в список своих величайших достижений, мол, "видите, я же обещал поладить с Путиным, и вот он здесь". Более того, как анонсировалось ранее, мероприятие пройдёт на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Trump National Doral Miami в Дорале близ Майами. Это тоже немаловажный факт, поскольку этот город, где, кстати, Трамп на первом сроке правления хотел провести саммит G7 (правда, мэр о таких планах Белого дома даже не знал), представляет собой и крупный бизнес-актив президента США, и его политическую цитадель, поскольку пользуется поддержкой местного электората – можно сказать, что Трамп готов принять Путина на своей личной территории. Во Флориде же проходят регулярные консультации группы по экономическому взаимодействию России и США под руководством спецпредставителей президентов двух стран - Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа.И да, второй саммит президентов РФ и США, отложенный на неопределённый срок (который планировалось провести в октябре 2025 года в Венгрии), так и не состоялся – гештальт остаётся незакрытым."Вот это событие! Думаю, это напрямую связано с международной экономической сырьевой ситуацией: выяснилось, что без российской нефти и газа мировой рынок выглядит иначе. А будь российские ресурсы под санкциями, думаю, цена на нефть была бы $200-250 за баррель. Это явное признание России как одного из ведущих игроков на мировом нефтяном рынке", - сказал в интервью изданию Украина.ру американист Грег Вайнер о приглашении России к участию на саммите G20 на высшем уровне.Рост цен на нефть ударил не только по благосостоянию населения и предприятий США, но и по рейтингу самого Трампа (его деятельностью недовольны 57,7% американцев), поэтому для исправления этой ситуации в преддверии выборов в Конгресс администрации нужно использовать все доступные средства, включая ослабление санкционного режима против российского энергосектора.Создание доступных и надёжных цепочек поставок энергии – одно из приоритетных направлений председательства США в G20 (наряду с обеспечением экономического процветания за счёт ограничения регуляторной нагрузки, а также внедрением новых технологий и инноваций), и без России, на долю которой приходится около 17% мирового рынка энергоресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа и угля), тут явно не обойтись.Трамп признаёт Россию не просто одним из ведущих игроков на мировом нефтяном рынке, а полноценным актором всей системы международных отношений, поэтому и ведёт прямой диалог с Путиным. И пусть российско-американские отношения находятся, как сказал Панкин, на самой низкой точке, но они хотя бы есть в отличие от периода правления предыдущего президента США Джо Байдана, при котором отношений не было вообще: ни одного телефонного звонка между Белым домом и Кремлём, ни одной встречи на высшем уровне, только масса ограничительных мер в адрес Москвы и столько же помощи Украине. При Трампе ситуация сдвинулась с мёртвой точки, но работы впереди ещё очень много.Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы видеть на саммите всех лидеров, включая Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, чтобы G20 вернулась к своей основной миссии — экономическому росту и партнёрству. А это значит, что в центре внимания, как мы понимаем, будет экономика, соответственно, и принимать участие в мероприятии должны представители тех стран, которые имеют серьёзное влияние на глобальную экономическую систему. Трамп считает, что для решения мировых проблем необходимо личное присутствие людей, обладающих реальной властью. Так что велика вероятность, что делегацию Украины во Флориду не позовут.Как и на саммиты последних четырёх лет. В 2023 году Индия, будучи страной-хозяйкой саммита, тогда ещё легитимного президента Украины Владимира Зеленского не пригласила, потому что, как объяснил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, G20 не занимается вопросами глобальной безопасности. На мероприятии планировалось обсудить проблемы глобального экономического роста удобрений и поставок продовольствия, а Украина в этих вопросах ничем не поможет. Тот же аргумент в 2024-м озвучил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва: G20 — это прежде всего экономический форум, и обсуждение военного конфликта не должно подменять собой вопросы борьбы с бедностью и изменения климата.В свою очередь США, как сообщало агентство Bloomberg, хотели бы сократить число участников саммита G20, в частности, провести встречу без лидеров стран, не входящих в "двадцатку", и заинтересованных групп, которые обычно присутствовали в качестве наблюдателей. Это ещё один минус к вероятности присутствия Зеленского.Однако, с другой стороны, если Трамп почувствует, что наличие главы киевского режима во Флориде принесёт ему выгоду, то может пригласить и его. К настоящему моменту Украины в списках стран за пределами G20, кому администрация Белого дома отправила приглашения, нет, в отличие, например, от Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Польши, Финляндии, Нидерландов и ОАЭ.Но всё может ещё измениться. Американский лидер, обещавший положить конец украинскому конфликту за сутки/месяц/100 дней, видит идеальным завершением этой (уже все сбились по счёту какой "улаженной им") войны Владимира Путина и Владимира Зеленского за столом переговоров, и идеальной площадкой для этого называл как раз саммит G20 в США, выразив надежду, что к этому моменту условия мирного соглашения уже будут в значительной степени проработаны.Кремль и не против встречи как таковой, но есть нюансы, о чём накануне повторил Песков."Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной, и она может быть только для того, чтобы финализировать договорённости. Этому должна предшествовать серьёзная работа, а главное - политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим", - заявил он.Кто знает, как дело пойдёт к декабрю? Возможно, Украина окажется в таком положении, что наличие или отсутствие её политической воли уже не будет иметь никакого значения. Хотя и недооценивать способности Банковой добиваться военной и финансовой помощи от западных партнёров, даже когда они сами переживают кризис, не стоит. Но пока позиция такова, что Украина не будет участвовать в саммитах G20, если на них будет лично присутствовать Путин, говорил Зеленский. Впрочем, он же сам громче всех требовал прямых переговоров с российским лидером."На саммите G20 может произойти контакт Владимира Путина и Владимира Зеленского, и, возможно, даже подписание мирного соглашения по Украине — на глазах у всего мирового сообщества. И Трамп (как он, видимо, думает) получит Нобелевскую премию", - допускает Вайнер.А если их общение не состоится на полях G20, то Трамп готов организовать встречу лидеров России и Украины в другое время в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится недалеко от Дорала.Самое главное, чтобы для таких переговоров были предпосылки и сложились все обстоятельства, а предоставить площадку для них готовы многие, чтобы хоть как-то отметиться в этом историческом событии - если оно состоится, конечно, - а Трамп, стремящийся запомниться как президент-миротворец, сильнее всех.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, g20, саммит, украина, владимир зеленский