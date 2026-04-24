"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС - 24.04.2026 Украина.ру
"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
Петер Мадьяр предложил поставить Виктора Орбана во главе Еврокомиссии или Евросовета. Это странное заявление, учитывая, что Мадьяр обязан своей победой руководству Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС

05:00 24.04.2026
 
Петер Мадьяр предложил поставить Виктора Орбана во главе Еврокомиссии или Евросовета. Это странное заявление, учитывая, что Мадьяр обязан своей победой руководству Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Ранее победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил назначить премьера Виктора Орбана главой Еврокомиссии (вместо Урсулы фон дер Ляйен, которую критикуют за миграционную политику и коррупционные скандалы) или Евросовета.
По словам лидера партии "Тиса", на фоне нынешних лидеров ЕС Орбан выигрывает — он говорит неприятные, но честные вещи, и именно это люди в нем запоминают.
Журналист спросил эксперта, как относиться к такому заявлению. Отвечая на вопрос, Бардин предложил три версии.
"На мой взгляд, странное заявление. Петер Мадьяр своей победой обязан руководству Евросоюза, который "вел" его с 2024 года. Нашли Мадьяру партию, серьезно помогли одержать победу в одномандатных округах, где добыли конституционное большинство. И вдруг такое заявление..." — заявил Бардин.
По словам собеседника Украина.ру, первая версия: Мадьяр посылает сигнал избирателям Орбана. "Не волнуйтесь, Брюсселю страну не сдам, да и Виктора Орбана "пристрою" — мы теперь вместе", — пояснил политолог.
Вторая версия: новый премьер начинает собственный торг с руководством Евросоюза. "Если вы начнете на меня давить, то я направлю вам в тыл Виктора Орбана, и тогда вам мало не покажется", — добавил эксперт.
Третья версия — возможная "золотая схема". "В формате этой версии довольны все: и Орбан, и Мадьяр, и венгерские избиратели", — отметил Бардин.
"Хотя не верится, что еврочиновники дадут так просто себя обыграть...", — резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
