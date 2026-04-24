https://ukraina.ru/20260424/pristroystvo-ili-zolotaya-skhema-ekspert-o-predlozhenii-madyara-postavit-orbana-vo-glave-es-1078240816.html

"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС

Петер Мадьяр предложил поставить Виктора Орбана во главе Еврокомиссии или Евросовета. Это странное заявление, учитывая, что Мадьяр обязан своей победой руководству Евросоюза. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-24T05:00

новости

европа

венгрия

брюссель

виктор орбан

мадьяр

ес

украина.ру

главные новости

главное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0d/1077818097_0:115:1350:874_1920x0_80_0_0_7134f12484518231079b70c41d22309f.jpg

Ранее победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр предложил назначить премьера Виктора Орбана главой Еврокомиссии (вместо Урсулы фон дер Ляйен, которую критикуют за миграционную политику и коррупционные скандалы) или Евросовета. По словам лидера партии "Тиса", на фоне нынешних лидеров ЕС Орбан выигрывает — он говорит неприятные, но честные вещи, и именно это люди в нем запоминают.Журналист спросил эксперта, как относиться к такому заявлению. Отвечая на вопрос, Бардин предложил три версии."На мой взгляд, странное заявление. Петер Мадьяр своей победой обязан руководству Евросоюза, который "вел" его с 2024 года. Нашли Мадьяру партию, серьезно помогли одержать победу в одномандатных округах, где добыли конституционное большинство. И вдруг такое заявление..." — заявил Бардин.По словам собеседника Украина.ру, первая версия: Мадьяр посылает сигнал избирателям Орбана. "Не волнуйтесь, Брюсселю страну не сдам, да и Виктора Орбана "пристрою" — мы теперь вместе", — пояснил политолог.Вторая версия: новый премьер начинает собственный торг с руководством Евросоюза. "Если вы начнете на меня давить, то я направлю вам в тыл Виктора Орбана, и тогда вам мало не покажется", — добавил эксперт.Третья версия — возможная "золотая схема". "В формате этой версии довольны все: и Орбан, и Мадьяр, и венгерские избиратели", — отметил Бардин."Хотя не верится, что еврочиновники дадут так просто себя обыграть...", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

