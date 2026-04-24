Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
Франция и Германия обсуждают план ассоциированного членства Украины в ЕС. По словам эксперта, это позволит собирать с европейских стран деньги на войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну

05:15 24.04.2026
 
На днях в СМИ появились утечки о плане Франции и Германии касательно вступления Украины в ЕС. Речь идет об ассоциированном членстве, когда Украина может принимать участие во всех заседаниях, но не будет допущена к бюджету Евросоюз.
Журналист спросил эксперта, в чем смысл такого членства, если Украина не будет допущена к бюджету ЕС. Отвечая на вопрос, Бардин объяснил механизм.
"В том, что в этом случае члены ЕС будут обязаны предоставлять военную помощь Киеву. То есть будут с ним делить войну, а бюджет и перспективные экономические программы — нет", — заявил политолог.
По словам эксперта, "партия войны" понимает, что для продолжения конфликта нужны средства, но финансов у нее не хватает. "А с помощью указанного механизма "милитаристы" постараются собрать деньги со всей Европы. Ассоциированное членство – удобный повод сделать это", — добавил Бардин.
Таким образом, формальное членство в ЕС без доступа к бюджету позволяет Брюсселю требовать от стран-участниц военной поддержки Киева, уточнил собеседник издания.
Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаФранцияЕСУкраина.ручленствоГлавные новостиглавноеЕвросоюзвоенная помощь Украиневоенная помощьбюджетэкономикафинансы
 
06:40Тризубый поход Кирилла Буданова*: как террорист рвётся в президенты
06:30Новый мировой порядок откладывается. Эксперты о том, кому отвечать за войну двух народов
06:10Не любишь борщ и мову? В тюрьму! На Украине собираются принять закон об украинофобии
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Противник в глухой обороне продолжает наносить удары по территории РФ
05:50Запад перестает быть коллективным? Бардин про бесконечную череду "союзов и расколов"
05:30Американская парадигма: исход женщин из второй администрации Трампа
05:25Прорыв в сторону Зыбино: Алехин рассказал о разгроме 113-й бригады теробороны ВСУ
05:20Куда ведёт альтернативная дипломатия Зеленского
05:15Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну
05:00"Пристройство" или "золотая схема"? Эксперт о предложении Мадьяра поставить Орбана во главе ЕС
04:45Алехин: Штурмовики "Севера" и "Запада" захватывают высоты у Северского Донца, Волчьей и Студенка
04:36Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Гром среди ясного неба": политолог о неожиданной победе евроскептиков в Болгарии
04:22"Целенаправленно полетел в нас": житель Димитрова рассказал об атаках ВСУ на мирных жителей
04:15"Партия войны": Бардин объяснил, как BlackRock может перевернуть европейскую политику
04:00Глава МИД Венгрии отверг обвинения в пророссийской ориентации
03:34Иран не будет взымать с России пошлины за проход через Ормузский пролив
03:08В США арестовали бойца спецназа, участвовавшего в захвате президента Венесуэлы Мадуро
02:49Трамп оценил переговоры между Ливаном и Израилем, а также "продлил" перемирие на три недели
02:23Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Лента новостейМолния