Ассоциированное членство Украины в ЕС: Бардин о хитром способе собирать деньги на войну

Франция и Германия обсуждают план ассоциированного членства Украины в ЕС. По словам эксперта, это позволит собирать с европейских стран деньги на войну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-04-24T05:15

На днях в СМИ появились утечки о плане Франции и Германии касательно вступления Украины в ЕС. Речь идет об ассоциированном членстве, когда Украина может принимать участие во всех заседаниях, но не будет допущена к бюджету Евросоюз.Журналист спросил эксперта, в чем смысл такого членства, если Украина не будет допущена к бюджету ЕС. Отвечая на вопрос, Бардин объяснил механизм.По словам эксперта, "партия войны" понимает, что для продолжения конфликта нужны средства, но финансов у нее не хватает. "А с помощью указанного механизма "милитаристы" постараются собрать деньги со всей Европы. Ассоциированное членство – удобный повод сделать это", — добавил Бардин.Таким образом, формальное членство в ЕС без доступа к бюджету позволяет Брюсселю требовать от стран-участниц военной поддержки Киева, уточнил собеседник издания.Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.

