Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз в страну и хранение ядерного оружия концентрированной конфронтацией. Об этом он 23 апреля заявил в эфире Первого канала
02:23 24.04.2026 (обновлено: 02:28 24.04.2026)
 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз в страну и хранение ядерного оружия концентрированной конфронтацией. Об этом он 23 апреля заявил в эфире Первого канала
"Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении", — сказал Песков.
Ранее минобороны Финляндии объявило, что правительство внесло в парламент республики предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
В начале марта с этой инициативой выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В опубликованном в середине апреля докладе правительство заверило, что ядерное оружие не будет размещаться в стране в мирное время, а Финляндия не станет ядерной державой.
В последнее время страны ЕС усилили риторику в этой области. В частности, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания" и в рамках новой доктрины увеличит число боеголовок. Союзники Парижа — Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания — также смогут участвовать в совместных учениях ядерных сил.
22 апреля первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что Россия примет исключительно ответные действия при эскалации ядерного противостояния.
23 апреля стало известно, что Финляндия окажет военную помощь режиму Зеленского на €300 млн.
Украина.ру, Новости, Дмитрий Песков, Россия, Кремль, Москва, Финляндия, Париж, Эммануэль Макрон, ЕС, Ядерное оружие, Русофобия, Европа
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
02:49Трамп оценил переговоры между Ливаном и Израилем, а также "продлил" перемирие на три недели
02:23Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
01:36"Было бы очень полезным": Трамп высказался о возможном приезде Путина на саммит G20 в Майами
00:57Принц Гарри зачастил в Киев. События 23 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Авиационная, ракетная, бомбовая опасность и угроза БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
00:07Удары наносятся по Днепропетровской области. Новости СВО
23:51В Туапсе ликвидировали открытое горение на терминале и локализовали разлив нефтепродуктов
23:48Различные источники сообщают, что ливанская Хезболла начала наносить ракетные удары по Израилю
23:41Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом
23:21Axios: КСИР установил новые мины в Ормузском проливе
23:12ПАСЕ приняла декларацию в поддержку Юлии Тимошенко
22:43Бывший прокурор САП обнародовал записи разговоров, связанных с Миндичем и Умеровым
22:20Сийярто заявил, что не жалеет о налаживании отношений с Россией. Главное к этому часу
22:09США наращивают авиационную группировку на Ближнем Востоке
22:03Военкор: подразделения ВС РФ наступают на Добропольском участке
21:57Над Харьковской областью замечено до 20 "Гераней". Новости СВО
21:54Стало известно об истощении украинских атак на Запорожье и новом продвижении ВС РФ
20:13Украинский пропагандист огорчает мечтающих о стабилизации на фронте
19:51Военный учёт школьников, Буданов* жалуется на дроны. Новости СВО
19:49Днепропетровское направление СВО: ВС РФ расшатывают оборону ВСУ
Лента новостейМолния