Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы Финляндии разрешить ввоз в страну и хранение ядерного оружия концентрированной конфронтацией. Об этом он 23 апреля заявил в эфире Первого канала
2026-04-24T02:28
Концентрированная конфронтация: Кремль оценил планы Финляндии по ядерному оружию
02:23 24.04.2026 (обновлено: 02:28 24.04.2026)
"Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении", — сказал Песков.
Ранее минобороны Финляндии объявило, что правительство внесло в парламент республики предложение о разрешении ввоза, транспортировки, доставки и хранения ядерного оружия в "ситуациях, связанных с обороной".
В начале марта с этой инициативой выступил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. В опубликованном в середине апреля докладе правительство заверило, что ядерное оружие не будет размещаться в стране в мирное время, а Финляндия не станет ядерной державой.
В последнее время страны ЕС усилили риторику в этой области. В частности, в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания" и в рамках новой доктрины увеличит число боеголовок. Союзники Парижа — Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания — также смогут участвовать в совместных учениях ядерных сил.
22 апреля первый замглавы оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что Россия примет исключительно ответные действия при эскалации ядерного противостояния.