Европарламент одобрил соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии между Евросоюзом и Белоруссией. За него проголосовали 634 депутата, против - 48, воздержались четверо, об этом свидетельствуют результаты онлайн-голосования, опубликованные на его сайте

Ищенко: Россия и Белоруссия могут создать конфедерацию, аналогичную ЕС © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты взаимного уведомления сторон.

Они предполагают взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35 и увеличение срока пребывания в два раза — до 180 дней в году.

В январе Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии. Консультации по этому вопросу велись с 2014 года. Президент Александр Лукашенко одобрил идею в 2019 году.