Теперь соглашения должны быть официально утверждены Советом ЕС. Затем стороны уведомят друг друга о завершении процедур ратификации.
Соглашения начнут действовать в первый день второго месяца после даты взаимного уведомления сторон.
Они предполагают взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35 и увеличение срока пребывания в два раза — до 180 дней в году.
В январе Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии. Консультации по этому вопросу велись с 2014 года. Президент Александр Лукашенко одобрил идею в 2019 году.