В 2010 году во время проведения следственных действий неизвестные добавили в бутылку воды Натальи Поклонской, на тот момент украинского прокурора, отравляющие вещества

Депутат Госдумы: Transparency International ответит за шантаж Поклонской © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону политик опровергла информацию, что во время работы в органах прокуратуры Украины, когда она была гособвинителем по делу крымской преступной банды «Башмаки», её избили в подъезде собственного дома.

«Это выдумки. Покушение было совершенно другого рода — меня травили. Это было вообще в Одессе, когда я возила своих свидетелей и обвиняемых членов банды на допрос в Апелляционный суд Одесской области, потому что наше уголовное дело разъединили по частям: оно рассматривалось в Крыму и в Одессе: мы своих крымских бандитов возили к одесским бандитам. Когда мы провели допрос, в гостиничном номере у меня стояла бутылка воды, и в этой воде было какое-то вещество, я не знала и воду выпила. Мне было очень плохо, но всё закончилось для меня хорошо», — рассказала депутат Государственной Думы, бывший прокурор республики Крым Наталья Поклонская.