Боевик Майдана на допросе рассказал, как из его карабина расстреливали «Беркут» — видео
Боевик Майдана на допросе рассказал, как из его карабина расстреливали «Беркут» — видео
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
Первоначально в обязанности бойцов «Беркута» входило охрана общественного порядка, пресечение массовых беспорядков, освобождение заложников, задержание особо опасных преступников.  

В музее представлены стенды, посвященные бойцам спецподразделения, документы, образцы снаряжения «беркутовцев». 

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы.

За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.