Первоначально в обязанности бойцов «Беркута» входило охрана общественного порядка, пресечение массовых беспорядков, освобождение заложников, задержание особо опасных преступников.
В музее представлены стенды, посвященные бойцам спецподразделения, документы, образцы снаряжения «беркутовцев».
С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы.
За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.
После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.