В селе Междуречье Каневского районе Черкасской области 9 мая открыли краеведческий музей, посвященный спецподразделению МВД «Беркут», которое существовало с 1992 по 2014 гг. Об этом сообщил местный сайт zmi.ck.ua

Боевик Майдана на допросе рассказал, как из его карабина расстреливали «Беркут» — видео © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

В музее представлены стенды, посвященные бойцам спецподразделения, документы, образцы снаряжения «беркутовцев».

С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы.

За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.

После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или народные республики Донбасса.