По его словам, количество новых случаев заражения ежедневно колеблется от 350 до 550.
«Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350 — 550 случаев в сутки», — сказал Ляшко.
Он также отметил, что, если карантин будет отменен 11 мая, на Украине могут случиться новые вспышки заболеваемости — летом и осенью. По словам Ляшко, если бы в стране не были введены жесткие карантинные меры, то на сегодняшний день было бы зафиксировано 240 тыс. зараженных COVID-19.
«Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не успевала бы выезжать и транспортировать больного», — добавил главный санврач.
По данным на 8 мая, на Украине зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 361 пациента, 2706 выздоровели.