Украина уже 20-й день находится на «плато» в плане ситуации с распространением коронавируса. Об этом накануне в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко

По его словам, количество новых случаев заражения ежедневно колеблется от 350 до 550.

«Мы вышли на определенное плато. И сейчас это определенное плато "убаюкивает". Поскольку мы уже 20-й день в диапазоне 350 — 550 случаев в сутки», — сказал Ляшко.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Пиковые нагрузки на систему здравоохранения могли привести к росту летальности с других болезней: инфаркты и инсульты, когда скорая не успевала бы выезжать и транспортировать больного», — добавил главный санврач.

По данным на 8 мая, на Украине зафиксировано 14 195 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 361 пациента, 2706 выздоровели.