«Скажут, что испугались»: Лукашенко заявил, что Белоруссия «просто не может» отменить парад 9 мая
«Скажут, что испугались»: Лукашенко заявил, что Белоруссия «просто не может» отменить парад 9 мая
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк
Ранее Белоруссия подтвердила намерение провести парад Победы в столице, несмотря на карантин. По словам Лукашенко, это мероприятие — «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь» и просто так парад не отменить.

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — сказал на этот раз белорусский лидер. 

Он добавил, что Белоруссия — «живой памятник войне», первая, кто принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков и была практически стерта с лица земли. 

Ранее парад Победы в Москве был перенесен с 9 мая на более позднюю дату. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. 