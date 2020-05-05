Ранее Белоруссия подтвердила намерение провести парад Победы в столице, несмотря на карантин. По словам Лукашенко, это мероприятие — «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь» и просто так парад не отменить.
«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — сказал на этот раз белорусский лидер.
Он добавил, что Белоруссия — «живой памятник войне», первая, кто принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков и была практически стерта с лица земли.
Ранее парад Победы в Москве был перенесен с 9 мая на более позднюю дату. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.