Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидерам других государств посетить торжества в честь Дня Победы 9 мая в Минске. Свое предложение он озвучил 5 мая на встрече с журналистами, передает БЕЛТА

«Скажут, что испугались»: Лукашенко заявил, что Белоруссия «просто не может» отменить парад 9 мая © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза, приехать в Минск», — сказал на этот раз белорусский лидер.

Он добавил, что Белоруссия — «живой памятник войне», первая, кто принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков и была практически стерта с лица земли.

Ранее парад Победы в Москве был перенесен с 9 мая на более позднюю дату. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса.