Подруга американского предпринимателя Илона Маска, канадская певица украинско-французского происхождения Клэр Буше, родила мальчика, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил Маск в своем Twitter 5 мая

Также Маск выложил фото, где он держит новорожденного сына на руках. Это шестой ребенок Маска, у него уже есть пятеро детей от первой жены Жюстин Уилсон.

Клэр Буше, известная под псевдонимом Граймс, встречается с Илоном Маском с 2018 года. Познакомились они благодаря Twitter. Маск искал в сети каламбур о василиске Рококо (от архитектурного стиля «рококо» и мысленного эксперимента о василиске Роко (искусственный интеллект, поработивший человечество, наказывает всех, кто не помогал при его создании) и обнаружил, что Граймс опубликовала его на три года раньше.

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