В Крыму с 17 марта из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности. Бронирование и размещение в отелях и санаториях региона приостановлено до 1 июня. Аксенов ранее призвал туристов воздержаться от поездок в Крым.
«Черноморский район, Ленинский, Сакский — приезжих очень много. По нам бьет та ситуация, что действуют незаконные мини-отели, кто занимался бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят — заполнены почти все», — заявил Аксенов.
Он призвал владельцев таких гостиниц не гнаться за заработком и соблюдать введенные на полуострове ограничения, так как это может привести к вспышке COVID-19, завезенного из других регионов РФ.
Ранее глава Крыма обязал с 1 мая всех пребывающих на полуостров, не имеющих регистрации или собственности, отправляться на 14-дневный карантин в обсерваторы.