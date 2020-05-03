В период эпидемии коронавируса в Крым продолжают приезжать туристы из других российских регионов, которые заселяются в незарегистрированные мини-отели на побережье. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает Ren.tv 3 мая

Желающим поехать в Крым на майские праздники посоветовали этого не делать и объяснили почему © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Черноморский район, Ленинский, Сакский — приезжих очень много. По нам бьет та ситуация, что действуют незаконные мини-отели, кто занимался бизнесом в жилых домах. Мне сейчас звонят — заполнены почти все», — заявил Аксенов.

Он призвал владельцев таких гостиниц не гнаться за заработком и соблюдать введенные на полуострове ограничения, так как это может привести к вспышке COVID-19, завезенного из других регионов РФ.

Ранее глава Крыма обязал с 1 мая всех пребывающих на полуостров, не имеющих регистрации или собственности, отправляться на 14-дневный карантин в обсерваторы.