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Украина может произвести 10 млн дронов - российский эксперт

Украина может произвести 10 млн дронов - российский эксперт - 17.06.2026 Украина.ру

Украина может произвести 10 млн дронов - российский эксперт

Владимир Зеленский заявил о возможности Украины к будущей зиме располагать примерно 10 млн дронов и это может оказаться правдой. Об этом 17 июня заявил изданию "Газета.Ru" военный эксперт Юрий Кнутов

2026-06-17T16:03

2026-06-17T16:03

2026-06-17T16:04

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Эксперт напомнил, что изначально в Киеве говорили о 7 млн дронов к зиме. Повышенные обязательства достижимы, поскольку производство дронов будет развернуто не на Украине."Я считаю, что, к сожалению, эти цифры вполне достижимы. Дроны будут производить во многих странах Европы. Как это будет работать на практике, например, известный дрон "Хорнет" или "Марсианин", как у нас его называют, может производиться и поставляться в Киев в размере до 6 тыс. в месяц. Другие поставщики тоже могут небольшое количество дронов исправно в месяц поставлять, и так Украина может набрать достаточно большое количество дронов от разных поставщиков", — сказал Кнутов.Главной проблемой для России является то, что производство всех этих дронов будет находиться не на территории Украины, а потому их будет сложнее уничтожить в процессе производства, считает эксперт."Основные мощности производства дронов для Украины все равно будут находиться в Европе. Максимум, что может быть перенесено на украинскую территорию, — финальная сборка или запуск готовых аппаратов. Так что и уничтожить их заранее будет куда сложнее", — сказал Кнутов.Издание напомнило, что накануне Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7) заявил о планах производства дронов."Сейчас мы должны произвести около 10 млн беспилотников в течение этого года. Но мы можем удвоить этот показатель. И это также, я думаю, хорошая новость с нашей точки зрения", – сказал Зеленский.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сговор США и Европы по Украине, атака на детей, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, европа, владимир зеленский, юрий кнутов, бпла, дроны, впк