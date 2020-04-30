Тест на коронавирус премьер-министра РФ Михаила Мишустина показал положительный результат. Ближайшее время он проведёт в самоизоляции, а руководить правительством в этот период будет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов

На совещании в видеоформате глава правительства сообщил президенту о своём заболевании.

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Вирусолог назвал условие, при котором в России удастся избежать эпидемии коронавируса © Владислав Жемчугов Facebook

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом нет ничего удивительного и пожелал ему скорейшего выздоровления. Глава государства выразил надежду на то, что Мишустин останется в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений на государственном уровне, которые касаются поддержки граждан, экономики в целом и отдельных её отраслей, особенно пострадавших. По рекомендации премьер-министра президент назначил исполняющим его обязанности на период больничного первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Новость о заболевании Мишустина в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса: «Человек, который, точно я знаю, постоянно проверяется, постоянно старается, чтобы не было лишних контактов, и оградить себя от этого заболевания, тем не менее, видите, какой факт мы имеем. Ничего хорошего в этом абсолютно нет, это просто сигнал всем нам. Давайте мы отложим разговоры какие-то популистские о том, что у нас все замечательно»