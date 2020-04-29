РФ при принятии решения об участии в сделке ОПЕК+ исходила из своих интересов, это не было болезненной уступкой, как писал ранее Bloomberg, рассказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Газете.ru

"В сделке в качестве потенциальной заложена добыча в 11 миллионов баррелей, мы от нее сокращение отсчитываем. А фактическая добыча у нас в феврале была на уровне 10,5 млн. Поэтому я не понимаю, о какой уступке Bloomberg говорит", — сказал Новак.

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Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 млн б/с, от которых, по аналогии со всеми, идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.