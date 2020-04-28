Министерство иностранных дел Украины в связи со 105-й годовщиной событий в Османской империи разослало в госучреждения документ, в котором заявило о том, что не признает геноцид армян в 1915 году. Документ на своей странице в Facebook накануне опубликовал журналист Андрей Манчук

В МИД напомнили, что Армения, со своей стороны, не признала голодомор на Украине геноцидом, а также находится «в фарватере политики РФ» и голосует против важных для Украины решений и резолюций.

«Признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой. По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», — говорится в документе.

Конгресс США осудил Турцию за геноцид армян. В Анкаре ответили на инициативу © РИА Новости, Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

Массовое уничтожение христианского этнического армянского населения Османской империи происходило в период с весны 1915 года по осень 1916-го. Во время геноцида погибли по меньшей мере 664 тысячи человек.