В МИД напомнили, что Армения, со своей стороны, не признала голодомор на Украине геноцидом, а также находится «в фарватере политики РФ» и голосует против важных для Украины решений и резолюций.
«Признание/чествование трагических событий в Османской империи 1915 г. является чрезвычайно чувствительным вопросом для стратегического партнера Украины Турции, диалог с которой характеризуется высокой динамикой. По мнению турецкой стороны, указанные трагические события были следствием военных реалий того времени, а не целенаправленным уничтожением армянского населения», — говорится в документе.
В связи с этим МИД попросил представителей украинских госучреждений воздержаться от участия в связанных с годовщиной мероприятиях, а также отказаться от использования терминов «геноцид армянского народа» или «геноцид армян».
Массовое уничтожение христианского этнического армянского населения Османской империи происходило в период с весны 1915 года по осень 1916-го. Во время геноцида погибли по меньшей мере 664 тысячи человек.