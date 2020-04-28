Супруг российской телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко Влад Топалов заявил, что всегда будет на стороне своей семьи, даже если она будет не права, и предложил адресовать критику из-за высказывания о домашнем насилии ему. Об этом 27 апреля он написал в Instagram

Ранее Тодоренко высказала мнение, что в издевательствах со стороны мужей могут быть виноваты сами жены, которые должны спросить у себя, что они сделали для того, чтобы их не били. Эти слова спровоцировали масштабный скандал. После скандала Регина Тодоренко осталась без памперсов и газировки © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Я всегда буду на вашей стороне! Не важно, правы вы или нет… А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать — говорите уже мне», — написал он.

Также Топалов потребовал «оставить его хрупкую девочку в покое», поскольку, по его словам, она достаточно настрадалась и «нарыдалась за сутки».