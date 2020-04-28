Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса открывает широкое пространство для маневра, однако политики и армия занимаются не тем делом.
«Вместо того, чтобы занимать Львов, Войско Польское тащит памперсы в дома престарелых. Это позор, которого будущие поколения нам не простят», — сказал Корейба.
При этом он подчеркнул, что не утверждает, что «надо обязательно сразу присоединять Литву или делить Украину».
Однако, по его словам, у властей Польши, которые хотят воспользоваться ситуацией, не хватает духа, чтобы сделать то, что назревало годами, и поднять престиж страны.
Корейба отметил, что не узнает «нацию наследников гусаров и уланов».
Политолог рассказал, что Польшу «и так называют и всегда будут называть гиеной, шакалом и стервятником Европы».
По его мнению, «пришло время заслужить это имя поведением: пока мы слабы, репутация у нас и так никогда не будет хорошей, нас всегда будут обзывать и пинать, поэтому лучше стать сильными».
В этом случае, считает политолог, все смогут думать, что хотят, но говорить вслух побоятся.