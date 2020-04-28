Польский политолог Якуб Корейба осудил власти Польши за то, что они не воспользовались удачным моментом для того, чтобы удовлетворить свои территориальные претензии за счет соседних государств

Он отметил, что ситуация с пандемией коронавируса открывает широкое пространство для маневра, однако политики и армия занимаются не тем делом.

«Вместо того, чтобы занимать Львов, Войско Польское тащит памперсы в дома престарелых. Это позор, которого будущие поколения нам не простят», — сказал Корейба.

Корейба о коронавирусе: Мы имеем дело с первой мировой биологической войной © Facebook, Kuba Korejba

Однако, по его словам, у властей Польши, которые хотят воспользоваться ситуацией, не хватает духа, чтобы сделать то, что назревало годами, и поднять престиж страны.

Корейба отметил, что не узнает «нацию наследников гусаров и уланов».

Политолог рассказал, что Польшу «и так называют и всегда будут называть гиеной, шакалом и стервятником Европы».

По его мнению, «пришло время заслужить это имя поведением: пока мы слабы, репутация у нас и так никогда не будет хорошей, нас всегда будут обзывать и пинать, поэтому лучше стать сильными».

В этом случае, считает политолог, все смогут думать, что хотят, но говорить вслух побоятся.