Владимир Зеленский пообещал Киеву 250 новых западных истребителей на фоне предупреждений России. МИД России заявил об отказе США от принципов Анкориджа в переговорах по Украине. Будапешт резко критикует методы Киева

Владимир Зеленский заявил о достижении договорённостей на поставку для ВСУ 250 современных западных истребителей. Его цитирует издание РБК-Украина. По словам Зеленского, речь идёт о 150 шведских самолётах Saab JAS 39 Gripen и 100 французских Dassault Rafale. Он назвал эти модели "лучшими в мире", но сразу же сделал ремарку, отметив, что у украинской авиации уже есть американские F-16. "На вооружении украинской авиации сегодня есть F-16 — не новые, а те самолеты, о которых я сказал, это новые", — уточнил президент.Одновременно с этим министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу TV BRICS сообщил, что Москва в принципе согласна с предложениями США по урегулированию конфликта на Украине, обсуждёнными на контактах в Анкоридже.Он выразил мнение, что если "подходить по-мужски", проблему можно решить. По словам главы МИД РФ, Россия ранее согласилась на условия, инициированные американской стороной, включая вывод украинских войск из Донбасса и прекращение боёв по линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.Теперь, как заявил Лавров, Москва ожидает, что экс-президент США Дональд Трамп обеспечит согласие Владимира Зеленского на эти параметры. При этом министр подчеркнул: "Помимо того, что они вроде бы предложили насчет Украины и мы были готовы — теперь они не готовы".Лавров также повторил ключевое условие безопасности России, заявив, что "нацистские" основы Украины должны быть ликвидированы. Он отметил, что мнение Киева и Европы в этом вопросе для Москвы "неважно".В то же время США отрицают слова Зеленского, что Вашингтон установил срок до лета для завершения войны на Украине. "Я не думаю, что это нечто, озвученное Соединенными Штатами. Мы хотим, чтобы боевые действия прекратились. Мы хотим, чтобы обе стороны собрались вместе и договорились о мирном соглашении. Мы хотели бы, чтобы это произошло как можно скорее, и... мы просто хотим... чтобы страдания и убийства на Украине прекратились", — заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер.Тем временем бывший военный ВСУ с позывным Сова считает, что Зеленский не хочет завершать конфликт на Украине, так как "еще не все украл". Об этом написали российские информагентства. Сова сдался в плен ВС РФ в зоне СВО и после этого вступил в добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря. Вместе с другими военными РФ воюет в Запорожской области. Отряд там состоит из бывших украинских солдат.Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, в ходе переговорного процесса Зеленский отказывается признавать Донбасс и Крым российскими и, таким образом, никак не приближает завершение конфликта."Зеленский на это не пойдет, потому что он боится за свою шкуру и за власть, естественно. Деньги еще не все украл", — сказал Сова.Аналогичного мнения придерживаются большинство украинцев, которые еще остаются в стране, отметил боец."Все сыты по горло войной": министр Венгрии обвинил Украину в принудительной мобилизацииМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с критикой украинских властей. В ходе пресс-конференции он заявил, что "все сыты по горло войной", и обвинил Киев в организации "охоты на людей" для пополнения армии. Об этом 9 февраля написал Телеграм-канал Украина.руПо словам Сийярто, украинские мужчины не хотят воевать и массово пытаются избежать призыва, в то время как пограничники используют "все средства" для их поимки."На улицах украинских городов идёт охота на людей", — цитирует министра венгерская пресса.Одновременно глава МИД сообщил об аресте венгерского гражданина, который, по версии украинских властей, помогал жителям Украины незаконно пересечь границу с Венгрией. Будапешт заявил, что оказывает задержанному консульскую защиту и внимательно следит за развитием ситуации.Тем временем издание InfoBRICS написало, что Украина целенаправленно проводит мобилизацию этнических венгров в Закарпатье. В публикации говорится, что ситуация становится критической и вызывает обеспокоенность венгерских властей."Появилось несколько сообщений о том, что украинские вербовщики похищают граждан Венгрии и отправляют их на передовую без надлежащей военной подготовки, что приводит к массовым жертвам", — сказано в публикации.Как отмечают авторы, Киев намеренно отправляет на фронт представителей народов, которых считает нелояльными.О новостях с поля боя — в публикации Фронтовая сводка к этому часу на 9 февраля.

