Мэр украинского города Покров Александр Шаповал, у которого провели обыски в связи с подозрениями в растрате, находится в больнице с сердечным приступом. Об этом сообщил его адвокат Сергей Корчагин, передает 25 апреля «Страна»

Мэр украинского города присвоил миллионы бюджетных средств © CC0, Pixabay напомнил защитник.

Он назвал обвинение абсурдным.

Производство началось в мае 2019 года, за это время правоохранители сообщили, что нашли ущерб 1,3 млн гривен (почти 4 млн рублей), и все обыски направлены на то, чтобы изъять документы трехлетнего периода начиная с 2017 года.

«Структура, которую они рисуют, сводится к тому, что должностное лицо обязано проводить тендеры, проводя их, осуществляется хозяйственная деятельность, а потом говорят, что это преступная деятельность. Поэтому и подрядчики, проектанты, а также все остальные, кто принимал в этом участие, — все преступники. Якобы они провели тендер, освоили эти деньги и якобы украли 30%. Как он получил? Никто не знает. То есть любого мэра, госпредприятие, министра и всех, кто проводит тендеры, можно привлекать к уголовной ответственности. Вот суть этого обвинения», — объяснил Корчагин.

По его словам, Шаповал переживал, когда у него проводили обыски, после чего попал в больницу с сердечным приступом.

«У родственников Александра также провели обыск, а у тещи, которая владеет автомобильным бизнесом, изъяли автомобиль. Для чего это делается? Для оказания морального давления? Также при якобы ущербе в 1 300 000 гривен просят сумму залога 17 000 000 гривен. Это абсолютно неадекватная сумма, которая идет в разрез ЕСПЧ. Сумма должна быть такая, которую лицо может внести, а не такая, чтобы человек точно поехал в СИЗО. У мэра есть публичная декларация, где можно посмотреть, что у него нет таких денег. То есть, зная, что их нет, просят такой залог», — возмутился защитник.

Мэра Покрова и других должностных лиц горсовета уличили в хищении денег, которые выделялись на проведение капитального ремонта кровель жилых домов и ремонта учебных заведений города.