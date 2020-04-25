«Хочу напомнить, что 26 апреля будет праздник, очень большой, очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа», — заявил Тищенко.
Он призвал украинцев «поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы».
В ответ на это ведущие телеканала заметили депутату, что 26 апреля — День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.
Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок — в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.