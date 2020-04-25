Депутат от фракции «Слуги народа» Николай Тищенко оговорился и назвал «праздником» День памяти Чернобыльской трагедии 26 апреля. Он сказал об этом на днях в эфире телеканала «Наш»

VGORODE.UA. День памяти Чернобыльской катастрофы: что надо знать о трагедии © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Он призвал украинцев «поздравить, поблагодарить, поклониться тем людям, которые много лет назад защитили нас от этой катастрофы».

В ответ на это ведущие телеканала заметили депутату, что 26 апреля — День памяти Чернобыльской трагедии, а не праздник.

Авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок — в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.