Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал, что представители цыган в период коронавирусного карантина угрожают оплевать людей на улицах города, если они откажутся дать им денег. Об этом чиновник на днях заявил в эфире ObozTV

Ранее Марцинкив на совещании в грубой форме распорядился выслать цыган из Ивано-Франковска на Закарпатье по месту их регистрации. Его слова осудили в посольстве США на Украине, а также в Мониторинговой миссии ООН. «Почему не упаковали?» Мэр Ивано-Франковска распорядился зачистить город от цыган и выслать их в Закарпатье © Сommons.wikimedia/ВО Свобода

По его словам, группа цыган, которую он распорядился вывезти за пределы города, создавала социальное напряжение.

«Когда к тебе подходит человек без маски, хватает тебя за руку и говорит: "Если ты не дашь мне денег, то я на тебя плюну, харкну", — это создает социальное напряжение и очень нестабильную ситуацию», — рассказал мэр.

По словам Марцинкива, группа из порядка 20 цыган проживала в привокзальном парке, использовала детей для мошенничества, попрошайничала в общественных местах и полностью игнорировала требования карантина.