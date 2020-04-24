Под прикрытием пандемии коронавируса в мире закладывается новая система экономических отношений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кость Бондаренко

Кость Бондаренко: Под шумок коронавируса проворачивают операции, которые закладывают новую систему экономики © РИА Новости, Нина Зотина

«Пока что пандемия очень активно используется в противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами. На некотором этапе пыталась использовать свое преимущество и Российская Федерация, когда помогала Италии и европейским государствам, но сейчас у России свои сложности. Понятно, что под шумок коронавируса проворачиваются операции, которые обрушают биржи и закладывают новую систему экономических отношений, но кто выиграет в конечном итоге, покажет, я думаю, осень», — заключил Кость Бондаренко.

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