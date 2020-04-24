По его словам, именно пандемия дает понять, какие страны могут получить политические и экономические дивиденды.
«Пока что пандемия очень активно используется в противостоянии между Китаем и Соединенными Штатами. На некотором этапе пыталась использовать свое преимущество и Российская Федерация, когда помогала Италии и европейским государствам, но сейчас у России свои сложности. Понятно, что под шумок коронавируса проворачиваются операции, которые обрушают биржи и закладывают новую систему экономических отношений, но кто выиграет в конечном итоге, покажет, я думаю, осень», — заключил Кость Бондаренко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.