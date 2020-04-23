Аслан Бжания принес присягу президента Абхазии, с этого момента он вступил в должность главы республики. Церемонию транслировали 23 апреля в прямом эфире Абхазского телевидения

Смертельный коронавирус добрался до Абхазии © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк прошла в зале администрации президента Абхазии.

Из-за введенного в стране карантина журналисты не смогли присутствовать на инаугурации.

Мероприятие прошло без иностранных гостей. На нём присутствовали главы посольств России, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики, а также депутаты парламента, представители ЦИК и исполнительной власти, судьи конституционного суда, председатель верховного суда, генпрокурор, представители абхазской православной церкви и духовного управления мусульман республики, всего около 60 человек.

Бжания на абхазском языке принес присягу на конституции. Под гимн республики избранному президенту вручили атрибуты президентской власти — штандарт, печать с изображением государственного герба и надписью «Президент Республики Абхазия», шашку и национальный абхазский посох «алабашьа» — символ государственной мудрости.

Выборы президента Абхазии прошли 22 марта. Оппозиционер Бжания победил, набрав 56,5% голосов. Экс-министр экономики Адгур Ардзинба набрал 35,42%. Экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба — 2,22%. Всего в выборах приняли участие 95 тысяч 109 человек, или 71,56% избирателей.