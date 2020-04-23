«Это недопустимо!»: на Украине возмутились решением мэра Ивано-Франковска вывезти цыган из города

«По факту призыва к принудительному перемещению людей в Ивано-Франковске Нацполицией начато уголовное производство по ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности). Позиция городского головы недопустима! Национальная полиция — не карательная машина, господин председатель, Украина — не "совок", Франковск — не княжество», — написал Аваков.
Накануне мэр Марцинкив призвал правоохранителей вывезти живущих в его городе цыган в Закарпатскую область и выделил для этого автобус. Позже выяснилось, что полиция вывезла не всех цыган, в связи с чем Марцинкив потребовал «разобраться с проблемой».
Посольство США на Украине выразило обеспокоенность в связи с этим.