«Это недопустимо!»: на Украине возмутились решением мэра Ивано-Франковска вывезти цыган из города

Украинские правоохранители начали расследование принудительного переселения цыган в Закарпатскую область, инициированного мэром Ивано-Франковска Русланом Марцинкивом. Об этом 22 апреля сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Twitter

Российские цыгане возмущены погромами на Украине © Руслан Кривобок | Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Накануне мэр Марцинкив призвал правоохранителей вывезти живущих в его городе цыган в Закарпатскую область и выделил для этого автобус. Позже выяснилось, что полиция вывезла не всех цыган, в связи с чем Марцинкив потребовал «разобраться с проблемой».

Посольство США на Украине выразило обеспокоенность в связи с этим.