Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260404/1031033000.html
Полицай Иван Мельников. 60 лет со дня казни палача "Молодой гвардии"
Полицай Иван Мельников. 60 лет со дня казни палача "Молодой гвардии"
4 апреля 1966 года в Киеве по приговору Луганского областного суда был казнён Иван Мельников – полицай, который выслеживал, арестовывал, жестоко пытал и участвовал в массовой казни подростков из знаменитой подпольной организации "Молодая гвардия". Как в добропорядочном колхознике-фронтовике удалось опознать зверя?
история
расстрел
история
молодая гвардия
краснодон
одесская область
донбасс
красная армия
история новороссии
великая отечественная война
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077505944_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_fa5f961d861a16d151bca110cac3f68d.jpg
https://ukraina.ru/20220504/1033907873.html
https://ukraina.ru/20250820/1048731162.html
https://ukraina.ru/20260131/molodogvardeytsy-nastoyaschie-i-mnimye-1075039863.html
https://ukraina.ru/20260122/o-chm-ne-rasskazal-fadeev-podvig-i-tragediya-podpolya-yuga-luganschiny-1074505002.html
https://ukraina.ru/20230908/1049221832.html
https://ukraina.ru/20260117/kievskiy-protsess-80-let-vozmezdiyu-na-maydane-1074438381.html
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Алексей Топоров
Алексей Топоров
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/03/1077505944_125:0:876:563_1920x0_80_0_0_25f90faa04e70867e40454f07181f851.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
08:00 04.04.2026
 
© Фото : i.mycdn.meИван Мельников
Иван Мельников - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Фото : i.mycdn.me
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Топоров
публицист
Все материалы
4 апреля 1966 года в Киеве по приговору Луганского областного суда был казнён Иван Мельников – полицай, который выслеживал, арестовывал, жестоко пытал и участвовал в массовой казни подростков из знаменитой подпольной организации "Молодая гвардия". Как в добропорядочном колхознике-фронтовике удалось опознать зверя?
Неприметный крепко сбитый мужичонка не сильно выделялся среди своих односельчан – жителей села Три Криницы Одесской области. К их колхозу он прибился после войны. Фронтовик, ранен в голову. Прижился, обзавёлся супругой. Поначалу работал на совесть, даже поставили бригадиром, но после начал отлынивать от работы и попивать, постепенно скатился до рядового колхозника.
Был человеком резким, жестким и даже жестоким, мог довольно сурово поколотить того, кто посмел сказать ему слово поперек. Никому ничего не спускал, не прощал обид, мог затаить зло и выплеснуть его в самый удобный для этого момент. Потому и прозвали криничане его за глаза "полицай".
Весной 1965 года его арестовали. При аресте он сказал "я ждал вас каждый день".
Родился Иван Мельников в 1912 году в станице Чертковской Области Войска Донского (сейчас Морозовский район Ростовской области РФ). С детства ничем особым не выделялся. Человек как человек, разве что по натуре своей злой и заносчивый. Перед войной поселился в Краснодоне, женился, родил двоих детей. Работал крепильщиком в шахте.
В июле 1942 года территорию Донбасса заняли немцы. Мельников с семьей попытался бежать от оккупантов, но не успел.
- РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая 2022, 16:00История
Как нацисты планировали уничтожить ДонбассУкраинские власти эвакуируют промышленные предприятия из Харькова и Сум, а сами заводские территории превращают в укрепрайоны. Ещё и стонут – жаль в сёлах нет "Азовстали", негде укрепиться… Понятно, планов создавать что-то новое в местах эвакуации у них нет. Тактика напоминает опыт 1943-44 годов
Через десятилетия его будут спрашивать во время следствия и на суде, мол, зачем вы пошли в полицию? На что неизменно будут слышать стандартный ответ: "чтобы прокормить детей". Но не только в этом, конечно, было дело. Многие годы Мельников слыл ничем не примечательным человеком, а тут появился шанс стать хоть на низовом уровне, но властью. И весьма гордился своим новым положением.
Замарать руки кровью у Ивана получилось довольно быстро. Он лично арестовал и сдал немцам своего соседа – стахановца-орденоносца Бирюкова, а бывшего заведующего Новосветловским райземотделом Луку Мороза избил вместе со своим напарником нагайкой с металлическим наконечником так, что тот три дня не мог ни сидеть, ни стоять.
За подобное усердие оккупационная администрация выделила Мельникову квартиру. Соседом Мельникова стала семья его будущей жертвы – "молодогвардейца" Сергея Левашова.
В августе-сентябре 1942 года в Краснодоне проходили аресты советских активистов – кого-то брали просто за партийное прошлое, кого-то за распространение листовок, кого-то за вывешивание красных флагов. Всего таких набралось тридцать два человека. Прошедших через пытки и унижения людей отвезли в местный парк, где закопали живьём… Мельников как минимум конвоировал несчастных.
Свои обязанности Иван выполнял с особым усердием и даже азартом, нередко проявляя инициативу: устраивал засады, заявлялся в дома к подозреваемым, опрашивал, вынюхивал. Ну и, само собой, без материального стимула тут не обошлось: самовольные "реквезиции" имущества арестовываемых стали в Краснодоне обычном делом.
Начальство доверило ему и охрану арестованных, сделав камерным надзирателем. Мельников получил возможность вволю реализовать и некоторые темные стороны своей натуры: зверски избивал людей во время допросов палкой и нагайкой, подвешивал за шею, но не до смерти, практически не кормил и часами не давал пить.
- РИА Новости, 1920, 20.08.2025
20 августа 2025, 16:00История
Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанамиОтносительно будущего устройства оккупированный немецкими войсками Украины существовало две точки зрения. Одна принадлежала Альфреду Розенбергу, который предполагал создание украинского государства. Второй – Адольфу Гитлеру, который никакого государства не предполагал. Победила точка зрения фюрера
По свидетельству очевидцев, по городу он ходил в приподнятом состоянии духа, с дерзкой улыбочкой на устах, находясь в полной уверенности, что идёт по правильному пути, жизнь удалась, и дальше будет только лучше.
Работы у краснодонских полицаев хватало. В городе и окрестностях действовала подпольная группа комсомольцев, по сути, вчерашних подростков (средний возраст 17-19 лет). Боролись с оккупантами эти, по нынешним меркам, ещё дети порой очень даже по-взрослому.
Так, они расклеили по городу более пяти тысяч листовок, на 7 ноября 1942 года вывесили красные флаги над всеми более-менее высокими и заметными зданиями города, подожгли биржу труда, называемую в народе "чёрной", благодаря чему многие люди счастливо избежали угона в Германию, по свидетельству выжившей активистки организации Ольги Иванцовой, взорвали мост, повесили четырёх полицаев, пустили под откос два немецких эшелона, совершили налёт на три немецких грузовика, похитив обмундирование и новогодние подарки для оккупантов.
Похищенные подарки было решено продать на рынке, чтобы пополнить кассу организации, на чем и погорели три активиста – Евгений Мошков, Иван Земнухов и Виктор Третьякович, – которые были арестованы немцами. Их арестам предшествовало задержание мальчишки, который стал невольным свидетелем налёта и которому подпольщики подарили пачку немецких сигарет, чтобы молчал. Тот же также попытался "толкнуть" их на рынке, чем привлек внимание Мельникова и его напарника Лукьянова.
Поскольку ребята молчали на допросах, немцы решили, что имеют дело с обычной мелкоуголовной шпаной, и начальник краснодонской полиции, в прошлом петлюровец Василий Соликовский, скомандует своим подчиненным подержать задержанных несколько дней в "холодной", затем всыпать им "горячих" и отпустить.
Но в руки оккупационной администрации попадет донос от их некогда соратника, перепугавшегося арестов, – Геннадия Почепцова. С полным списком подпольщиков.
Нонна Мордюкова в фильме Молодая гвардия (1948) - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
31 января, 16:00История
Молодогвардейцы настоящие и мнимые31 января является днем памяти Молодогвардейцев Краснодона. В этот день в 1943 году немцы казнили молодых подпольщиков-комсомольцев, состоявших в организации "Молодая гвардия". По данным историков, в организации действовали 71 человек: 47 юношей и 24 девушки. Самому младшему было 14 лет, а пятидесяти пяти не исполнилось и 19 лет
Мельников принимал самое деятельное участие в охоте на "молодогвардейцев". Вместе с другим полицаем, Новиковым, он, в частности, пришел за Сергеем Тюлениным, у которого была прострелена рука. Отец арестованного предложил карателям деньги, чтобы они отпустили сына, но те денег не взяли. Зато неподкупные полицаи прихватили с собой все ценные вещи из дома Тюлениных, хлеб, корову и даже сено.
Соратники, а точнее подельники вспоминали, что с особой жестокостью измывался Мельников над комиссаром "Молодой гвардии" Виктором Третьякевичем, который с лёгкой руки писателя Фадеева стал прообразом предателя "Стаховича" в известном романе, что испортило жизнь семье погибшего в муках парня на многие годы, вплоть до 1959-го, когда специальная комиссия установила, что Витя стал жертвой оговора.
Арестовывал Мельников и своего соседа Левашова. Однажды мать Левашова пришла к Мельниковым с просьбой передать сыну кисет самосада, но полицай, становившийся, когда это ему хотелось принципиальным, табак не взял. Он же конвоировал Сергея к месту расправы.
О смерти восемнадцатилетнего Сергея случайно узнала его сестра Валя. Вот как она вспоминала тот эпизод:
"У нас в квартире не шла вода. Она была у соседа-полицая Мельникова. Вечером я попросила у его жены набрать ведро воды. Его жена была чем-то озабочена, избегала смотреть в глаза. Я стала печалиться, что в такой суровый мороз Серёжа в одном жакете и комбинезоне отправлен в Ворошиловград. Вдруг услышала в открытую дверь из комнаты пьяный голос самого хозяина:
- Вашему Сергею уже не холодно, и ничего ему не надо.
Мемориальный комплекс Слава в городе Ровеньки Луганской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
22 января, 07:57История
О чём не рассказал Фадеев. Подвиг и трагедия подполья юга ЛуганщиныВо второй половине января 1943 года гитлеровцами было разгромлено антифашистское подполье на юге тогда ещё Ворошиловградской области. Жертвами нацистских палачей стали не менее сотни бесстрашных патриотов
Его жена отвернулась и подтвердила это, сказав, что ночью возили расстреливать группу заключённых, в том числе и Сергея".
Мельников участвовал в двух массовых расправах над подпольщиками.
В первый раз пошло не всё гладко, соратникам удалось ослабить путы на руках Анатолия Ковалёва, и возле шурфа шахты №5 тот пустился бежать. Полицай всю ночь рыскал в окрестностях, пытаясь найти парня, но тщетно.
Во второй раз экзекуция вылилась в настоящее побоище: полуживые, изувеченные ребята начали кричать проклятья своим мучителям, выкрикивать лозунги, отказывались идти к месту казни. Тогда полицаи начали бить их, засовывать парням во рты импровизированные кляпы, а девочкам задирать платья, завязывая их вокруг голов…
После того как Красная армия отобьёт город и тела юных подпольщиков извлекут, увиденное заставит содрогнуться даже бывалых экспертов-криминалистов. Всё, что творили над детьми Донбасса изверги-полицаи, наверное, заслуживает особой экспертизы психиатра. Но участвовавший во всем этом Мельников оставался спокойным.
После освобождения Краснодона Красной армией Мельников и прочие краснодонские полицаи отступает вместе с немцами к селу Селезнёвка, расположенному неподалеку от Коммунарска (ныне Алчевск, ЛНР). Там он принимает активное участие в охоте на попавших в окружение после прорыва гитлеровцев из Дебальцево советских солдат, парашютистов-разведчиков, охраняет арестованных. Потом вступает в ряды немецкой армии, воюя в составе 304-й пехотной дивизии.
- РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября 2023, 13:00История
Донбасс. Освобождение. 80 летОдна из главных дат в истории Донбасса – День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Уж не знаем, будет ли в истории края второй такой же праздник – по сути, то, что происходит сейчас – доведение до логического завершения то, что празднуется 8 сентября
Осенью 1944-го он оказывается на территории Молдавии в тылу советских войск. Неизвестно, как полицаю удалось обмануть советских офицеров, но его призвали в ряды Красной армии, зачислили пулемётчиком в 596-й стрелковый полк. Он воюет против вчерашних хозяев, получает звание ефрейтора, в апреле 1945-го – ранение в голову, а в ноябре демобилизуется. И даже награждается медалью "За отвагу".
Свежеиспеченный фронтовик и победитель перебирается жить в колхоз Одесской области. Тем временем в Краснодоне умирает его жена.
Как вспоминал впоследствии ветеран КГБ Владлен Владимиров, нашли Мельникова, по сути, случайно – его узнала прежняя землячка.
Суд на полицаем-истязателем проходил в Краснодоне, во Дворце культуры. Мельников юлил, отпирался, пытался давить на жалость, но в итоге понял, что это бесполезно, поскольку посмотреть на него пришёл практически весь город.
Областной суд приговорил Ивана Мельникова к исключительной мере наказания – расстрелу. Подсудимый и его адвокат Клигаман дважды подавали апелляцию – в Верховный Суд УССР и в Президиум Верховного Совета УССР.
"Я был и есть неграмотный, тёмный человек, ибо если бы я был немного развит и обогащён политически, то я на этот гнусный поступок не пошёл бы", — жаловался приговорённый к смерти.
Казнь нацистских военных преступников в Киеве, 1946 год - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
17 января, 16:00История
Киевский процесс: 80 лет возмездию на Майдане17 января 1946 года. В Германии почти два месяца шёл Нюренбергский процесс, где судили главных преступников нацистского режима. В Киеве, в Киевском окружном доме офицеров, началось своё судебное разбирательство, на котором предстали 15 бывших оккупантов (14 немцев и один австриец). Им предъявили отдельный "счёт" – за преступления на территории УССР
Но обе инстанции оставили приговор в силе.
Во всей этой истории по-настоящему пугает один факт – в основном измывались и убивали подростков-подпольщиков их вчерашние соседи, поскольку в среднем на 25 немецких жандармов в области приходилось 150 местных полицаев.
Среди них были люди с разными судьбами – бывшие белые офицеры и казаки, петлюровцы и раскулаченные, сдавшиеся в плен красноармейцы и работники госорганов СССР. Многие из них научились безжалостно увечить и убивать своих соплеменников ещё в годы Гражданской. Выпущенный тогда из бутылки джинн "братского" насилия никуда не исчез и в последующие годы. Гуляет он и сейчас, в наши дни, обильно собирая новые жертвы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсториярасстрелМолодая гвардияКраснодонОдесская областьДонбассКрасная Армияистория НовороссииВеликая Отечественная войнапартизаныоккупация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния