В проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрена поддержка Украины. Главное к этому часу
Проект бюджета США на 2027 финансовый год не содержит положений о выделении Украине дополнительной военной или финансовой помощи, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом и других новостях к этому часу 4 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-04-04T09:16
Проект бюджета США на 2027 финансовый год, подготовленный администрацией Дональда Трампа, не содержит положений о дополнительной военной, финансовой или иной поддержке Украины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, Украина ни разу не упоминается в документе, представленном Белым домом.
Другие новости к этому часу:
🟦 Пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, встретили сотрудники МЧС и специалисты психологической поддержки в Уфе. Об этом сообщили а ГУ МЧС по Башкирии;
🟦 Более 1 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков остаются подтопленными в Дагестане в результате непогоды, сообщили в МЧС;
🟦 Киев распорядился отправлять жителям Херсона просроченные продукты в качестве гуманитарной помощи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо;
🟦 Вашингтон посылает Тегерану сигналы о желании начать переговоры, сообщил журналистам иранский дипломатический источник.
"С момента начала войны никаких переговоров с США не было, но они просят, посылают сигналы", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.
