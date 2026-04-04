В проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрена поддержка Украины. Главное к этому часу

В проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрена поддержка Украины. Главное к этому часу - 04.04.2026 Украина.ру

В проекте бюджета США на 2027 год не предусмотрена поддержка Украины. Главное к этому часу

Проект бюджета США на 2027 финансовый год не содержит положений о выделении Украине дополнительной военной или финансовой помощи, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом и других новостях к этому часу 4 апреля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-04-04T09:16

2026-04-04T09:16

2026-04-04T09:16

Проект бюджета США на 2027 финансовый год, подготовленный администрацией Дональда Трампа, не содержит положений о дополнительной военной, финансовой или иной поддержке Украины, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.По его словам, Украина ни разу не упоминается в документе, представленном Белым домом.Другие новости к этому часу:🟦 Пассажиров поезда, сошедшего с рельсов в Ульяновской области, встретили сотрудники МЧС и специалисты психологической поддержки в Уфе. Об этом сообщили а ГУ МЧС по Башкирии;🟦 Более 1 тыс. жилых домов и 1,1 тыс. приусадебных участков остаются подтопленными в Дагестане в результате непогоды, сообщили в МЧС;🟦 Киев распорядился отправлять жителям Херсона просроченные продукты в качестве гуманитарной помощи, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо;🟦 Вашингтон посылает Тегерану сигналы о желании начать переговоры, сообщил журналистам иранский дипломатический источник."С момента начала войны никаких переговоров с США не было, но они просят, посылают сигналы", - сказал он.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры. МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, однако заявил, что Тегеран получал через посредников послания о желании Вашингтона начать диалог об окончании конфликта.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

вашингтон

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мчс, кирилл дмитриев, мид, украина.ру, дональд трамп, владимир сальдо, вашингтон, сша