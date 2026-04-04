Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов - 04.04.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260404/kokoshnik-ukrainskoy-diplomatii-unitaz-trampa-i-vydumannaya-sila-makrona-nedelya-neobychnykh-fotofaktov-1077485617.html
Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов
Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов - 04.04.2026 Украина.ру
Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов
Модель в русском кокошнике стала почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. В Вашингтоне установили золотой унитаз в знак протеста против президента США Дональда Трампа. Лидер Франции Эммануэль Макрон нашел союзника для "разрушительной энергии"
2026-04-04T09:00
2026-04-04T09:22
фото
эксклюзив
сша
россия
москва
эммануэль макрон
дональд трамп
большой театр
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_0:2:1360:767_1920x0_80_0_0_414d58f1a4fb6e29f967b3fc0be6730b.jpg
В субботу, 28 марта, на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 250-летию со дня основания Большого театра России. Состав будет радовать пассажиров в течение шести месяцев, знакомя их с богатой историей главного музыкального театра страны. Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, Большой театр, как и Московский метрополитен, является одним из главных символов столицы. В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об истории основания Большого театра, увидеть фотографии легендарных артистов, режиссеров, дирижеров и хореографов. Также в оформлении представлены знаковые спектакли из текущего репертуара, раскрыты тайны театральной жизни и отражены современные изменения.В воскресенье, 29 марта, в результате удара Ирана по авиабазе на территории Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry (AWACS) Военно-воздушных сил США.Указанный тип воздушного судна является ключевым элементом американской системы воздушного оповещения и управления. Его потеря наносит серьезный удар по возможностям Пентагона в регионе. В понедельник, 30 марта, в Сети появились первые фотографии цветения сакуры в этом году. В Токио, Киото и Осаке пик цветения (манкай) прогнозируется на конец марта — первые числа апреля, а на Хоккайдо — к концу апреля.В тот же день стало известно, что почетным консулом Украины в Доминиканской Республике назначена 37-летняя уроженка Одессы Виктория Якимова, которая последние годы зарабатывала на жизнь откровенными фотосессиями. Согласно публикациям в соцсетях, Якимова позирует топлесс, в нижнем белье, обтягивающих майках и купальниках. В архиве модели также нашлись кадры в русском кокошнике, которые теперь активно расходятся по Сети в связи с ее неожиданным дипломатическим взлетом.Сама свежеиспеченный консул уже прокомментировала свое назначение. По словам Якимовой, она лично предложила свою кандидатуру на должность и не пыталась скрыть род своих былых занятий.Во вторник, 31 марта, на Национальной аллее в центре американской столицы появился необычный арт-объект — покрытый золотой краской унитаз на пьедестале из искусственного мрамора. Как сообщает газета Washington Post, инсталляция создана в знак протеста против президента США Дональда Трампа и его администрации.Появление арт-объекта произошло спустя два дня после массовой общенациональной акции протеста "Нет королям", которая прошла в субботу. Организаторы инсталляции, представители арт-сообщества, таким образом продолжили выражать свое несогласие с политикой действующего главы Белого дома.Также во вторник в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило праздновали пополнение — белая медведица Герда родила седьмого детёныша.В среду, 1 апреля, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись знаменитым жестом "камехамеха" из популярного аниме Dragon Ball. Как известно, Макрон является поклонником этой аниме-вселенной. Жест, используемый главным героем Гоку, символизирует мощную разрушительную энергию, выпускаемую из рук.В четверг, 2 апреля, греческий остров Крит накрыла мощная пыльная буря, пришедшая из пустыни Сахара. Песок, поднятый ветром, окрасил небо над островом в оранжево-красные тона, сообщает Daily Mail.Сильнее всего от стихии пострадал район Ираклиона. Ветер принес огромное количество пыли, что привело к нарушению работы главного аэропорта города. В пятницу, 3 апреля, обитатели Московского зоопарка начали покидать закрытые павильоны и выходить на открытые уличные вольеры. Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, этот переход является важным этапом, знаменующим настоящую весну.Сотрудники зоопарка тщательно готовятся к этому периоду, чтобы обеспечить питомцам плавную адаптацию после зимнего содержания в закрытых помещениях. Теперь посетители смогут вновь наблюдать многих животных на свежем воздухе.
сша
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/18/1075991485_168:0:1192:768_1920x0_80_0_0_ba1ee2b240f26a37eaceb4d22b199c93.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фото, эксклюзив, сша, россия, москва, эммануэль макрон, дональд трамп, большой театр, пентагон
фото, Эксклюзив, США, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Большой театр, Пентагон

Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов

09:00 04.04.2026 (обновлено: 09:22 04.04.2026)
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Модель в русском кокошнике стала почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. В Вашингтоне установили золотой унитаз в знак протеста против президента США Дональда Трампа. Лидер Франции Эммануэль Макрон нашел союзника для "разрушительной энергии"
В субботу, 28 марта, на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 250-летию со дня основания Большого театра России. Состав будет радовать пассажиров в течение шести месяцев, знакомя их с богатой историей главного музыкального театра страны.
Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, Большой театр, как и Московский метрополитен, является одним из главных символов столицы.
В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об истории основания Большого театра, увидеть фотографии легендарных артистов, режиссеров, дирижеров и хореографов. Также в оформлении представлены знаковые спектакли из текущего репертуара, раскрыты тайны театральной жизни и отражены современные изменения.
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
1 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
2 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
3 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
4 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
5 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанк

Запуск поезда метро в честь 250-летия Большого театра в Москве
6 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
1 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
2 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
3 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
4 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
5 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
6 из 6

© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
В воскресенье, 29 марта, в результате удара Ирана по авиабазе на территории Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry (AWACS) Военно-воздушных сил США.
Указанный тип воздушного судна является ключевым элементом американской системы воздушного оповещения и управления. Его потеря наносит серьезный удар по возможностям Пентагона в регионе.
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
- РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / SOCIAL MEDIA
В понедельник, 30 марта, в Сети появились первые фотографии цветения сакуры в этом году. В Токио, Киото и Осаке пик цветения (манкай) прогнозируется на конец марта — первые числа апреля, а на Хоккайдо — к концу апреля.
© REUTERS / Kevin Lamarque
1 из 7

© REUTERS / Kevin Lamarque
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
2 из 7

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© REUTERS / Jonathan Ernst
3 из 7

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Issei Kato
4 из 7

© REUTERS / Issei Kato
© REUTERS / Amel Emric
5 из 7

© REUTERS / Amel Emric
© REUTERS / Kim Hong-Ji
6 из 7

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
7 из 7

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
1 из 7

© REUTERS / Kevin Lamarque
2 из 7

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
3 из 7

© REUTERS / Jonathan Ernst
4 из 7

© REUTERS / Issei Kato
5 из 7

© REUTERS / Amel Emric
6 из 7

© REUTERS / Kim Hong-Ji
7 из 7

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
В тот же день стало известно, что почетным консулом Украины в Доминиканской Республике назначена 37-летняя уроженка Одессы Виктория Якимова, которая последние годы зарабатывала на жизнь откровенными фотосессиями.
Согласно публикациям в соцсетях, Якимова позирует топлесс, в нижнем белье, обтягивающих майках и купальниках. В архиве модели также нашлись кадры в русском кокошнике, которые теперь активно расходятся по Сети в связи с ее неожиданным дипломатическим взлетом.
Сама свежеиспеченный консул уже прокомментировала свое назначение. По словам Якимовой, она лично предложила свою кандидатуру на должность и не пыталась скрыть род своих былых занятий.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : соцсети
Во вторник, 31 марта, на Национальной аллее в центре американской столицы появился необычный арт-объект — покрытый золотой краской унитаз на пьедестале из искусственного мрамора. Как сообщает газета Washington Post, инсталляция создана в знак протеста против президента США Дональда Трампа и его администрации.
Появление арт-объекта произошло спустя два дня после массовой общенациональной акции протеста "Нет королям", которая прошла в субботу. Организаторы инсталляции, представители арт-сообщества, таким образом продолжили выражать свое несогласие с политикой действующего главы Белого дома.
© REUTERS / Evelyn Hockstein
1 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Evelyn Hockstein
2 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Evelyn Hockstein
3 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
© REUTERS / Evelyn Hockstein
4 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
1 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
2 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
3 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
4 из 4

© REUTERS / Evelyn Hockstein
Также во вторник в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило праздновали пополнение — белая медведица Герда родила седьмого детёныша.
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБелый медвежонок в Новосибирском зоопарке
Белый медвежонок в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В среду, 1 апреля, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись знаменитым жестом "камехамеха" из популярного аниме Dragon Ball.
Как известно, Макрон является поклонником этой аниме-вселенной. Жест, используемый главным героем Гоку, символизирует мощную разрушительную энергию, выпускаемую из рук.
© REUTERS / FRANCK ROBICHON
- РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© REUTERS / FRANCK ROBICHON
В четверг, 2 апреля, греческий остров Крит накрыла мощная пыльная буря, пришедшая из пустыни Сахара. Песок, поднятый ветром, окрасил небо над островом в оранжево-красные тона, сообщает Daily Mail.
Сильнее всего от стихии пострадал район Ираклиона. Ветер принес огромное количество пыли, что привело к нарушению работы главного аэропорта города.
© REUTERS / Stefanos Rapanis
1 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
© REUTERS / Stefanos Rapanis
2 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
© REUTERS / Stefanos Rapanis
3 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
© REUTERS / Stefanos Rapanis
4 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
© REUTERS / Stefanos Rapanis
5 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
1 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
2 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
3 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
4 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
5 из 5

© REUTERS / Stefanos Rapanis
В пятницу, 3 апреля, обитатели Московского зоопарка начали покидать закрытые павильоны и выходить на открытые уличные вольеры. Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, этот переход является важным этапом, знаменующим настоящую весну.
Сотрудники зоопарка тщательно готовятся к этому периоду, чтобы обеспечить питомцам плавную адаптацию после зимнего содержания в закрытых помещениях. Теперь посетители смогут вновь наблюдать многих животных на свежем воздухе.
© Фото : Московский зоопарк / Telegram
- РИА Новости, 1920, 03.04.2026
© Фото : Московский зоопарк / Telegram
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния