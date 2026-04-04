Кокошник украинской дипломатии, унитаз Трампа и "выдуманная сила" Макрона. Неделя необычных фотофактов

Модель в русском кокошнике стала почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. В Вашингтоне установили золотой унитаз в знак протеста против президента США Дональда Трампа. Лидер Франции Эммануэль Макрон нашел союзника для "разрушительной энергии"

2026-04-04T09:00

В субботу, 28 марта, на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать тематический поезд, посвященный 250-летию со дня основания Большого театра России. Состав будет радовать пассажиров в течение шести месяцев, знакомя их с богатой историей главного музыкального театра страны. Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, Большой театр, как и Московский метрополитен, является одним из главных символов столицы. В вагонах поезда пассажиры смогут узнать об истории основания Большого театра, увидеть фотографии легендарных артистов, режиссеров, дирижеров и хореографов. Также в оформлении представлены знаковые спектакли из текущего репертуара, раскрыты тайны театральной жизни и отражены современные изменения.В воскресенье, 29 марта, в результате удара Ирана по авиабазе на территории Саудовской Аравии был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry (AWACS) Военно-воздушных сил США.Указанный тип воздушного судна является ключевым элементом американской системы воздушного оповещения и управления. Его потеря наносит серьезный удар по возможностям Пентагона в регионе. В понедельник, 30 марта, в Сети появились первые фотографии цветения сакуры в этом году. В Токио, Киото и Осаке пик цветения (манкай) прогнозируется на конец марта — первые числа апреля, а на Хоккайдо — к концу апреля.В тот же день стало известно, что почетным консулом Украины в Доминиканской Республике назначена 37-летняя уроженка Одессы Виктория Якимова, которая последние годы зарабатывала на жизнь откровенными фотосессиями. Согласно публикациям в соцсетях, Якимова позирует топлесс, в нижнем белье, обтягивающих майках и купальниках. В архиве модели также нашлись кадры в русском кокошнике, которые теперь активно расходятся по Сети в связи с ее неожиданным дипломатическим взлетом.Сама свежеиспеченный консул уже прокомментировала свое назначение. По словам Якимовой, она лично предложила свою кандидатуру на должность и не пыталась скрыть род своих былых занятий.Во вторник, 31 марта, на Национальной аллее в центре американской столицы появился необычный арт-объект — покрытый золотой краской унитаз на пьедестале из искусственного мрамора. Как сообщает газета Washington Post, инсталляция создана в знак протеста против президента США Дональда Трампа и его администрации.Появление арт-объекта произошло спустя два дня после массовой общенациональной акции протеста "Нет королям", которая прошла в субботу. Организаторы инсталляции, представители арт-сообщества, таким образом продолжили выражать свое несогласие с политикой действующего главы Белого дома.Также во вторник в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило праздновали пополнение — белая медведица Герда родила седьмого детёныша.В среду, 1 апреля, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Франции Эммануэль Макрон обменялись знаменитым жестом "камехамеха" из популярного аниме Dragon Ball. Как известно, Макрон является поклонником этой аниме-вселенной. Жест, используемый главным героем Гоку, символизирует мощную разрушительную энергию, выпускаемую из рук.В четверг, 2 апреля, греческий остров Крит накрыла мощная пыльная буря, пришедшая из пустыни Сахара. Песок, поднятый ветром, окрасил небо над островом в оранжево-красные тона, сообщает Daily Mail.Сильнее всего от стихии пострадал район Ираклиона. Ветер принес огромное количество пыли, что привело к нарушению работы главного аэропорта города. В пятницу, 3 апреля, обитатели Московского зоопарка начали покидать закрытые павильоны и выходить на открытые уличные вольеры. Как отметила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, этот переход является важным этапом, знаменующим настоящую весну.Сотрудники зоопарка тщательно готовятся к этому периоду, чтобы обеспечить питомцам плавную адаптацию после зимнего содержания в закрытых помещениях. Теперь посетители смогут вновь наблюдать многих животных на свежем воздухе.

Кристина Черкасова

