ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреля - 04.04.2026 Украина.ру
ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреля
ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреля - 04.04.2026 Украина.ру
ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреля
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал изменения в работе ТЦК
2026-04-04T10:19
2026-04-04T10:22
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал возможные изменения в работе территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов – Ред.)"Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее – не особо хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придётся мобилизовать", – заявил глава ОП.Он призвал "не ждать чуда" от смены названий или формата работы ТЦК, ведь суть процесса останется той же "или фронт падёт".Ранее, в январе, депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что прогнозируемая тогда смена названия ТЦК на ЦВО (Центри війського обліку – Центры военного учёта – Ред.) не изменит ничего в работе украинских военкомов."Ну давайте публичный дом назовем, я не знаю, "Салон Фея" или "Салон Роз". Но это же не перестанет быть публичным домом. &lt;...&gt; У нас от этого люди не пойдут мобилизоваться и не встанут в очередь, как в начале конфликта", — указала нардеп.Тогда же она заявила, что власти Украины не спешат принимать какие-либо реальные решения.Тем временем сотрудники ТЦК продолжают силовую мобилизацию украинцев. Каждый день в украинских новостях появляются данные о противостоянии украинцев и военкомов. Так, вечером 3 апреля появилось видео из Одессы, где водители заблокировали насильно мобилизовавшим мужчину военкомам дорогу. О том, как закончился конфликт, не сообщается.За день до этого, 2 апреля, стало известно об убийстве 52-летнего сотрудника ТЦК Олега Авдеева по Львове. Это произошло во время того, как военкомы проводили "меры оповещения": проверяли документы у мужчин и мобилизовывали тех, у кого не было брони. Подозреваемого в убийстве задержали.Как позднее он пояснил на суде по избрании меры пресечения, они с младшим братом, мамой и родным дядей пришли оформлять свидетельство о смерти бабушки, когда на брата, а затем и на самого подозреваемого напали военкомы. Сотрудники ТЦК начали их стали скручивать, а затем применили газовые баллончики. После этого, добавил задержанный, он помнит только, как ехал в автомобиле домой.Позднее военкомы отомстили за своего коллегу."Мне пишут киевляне, что в Соломенском районе во время попытки мобилизации сотрудники ТЦК убили мужчину. На место приехала скорая помощь. Тело накрыли кульком. Месть за вчерашнее? Уроды", – писал утром 3 апреля медиаэксперт Анатолий Шарий, выложив фото с места событий.Одновременно с этим в стране продолжается скандал с ошибочной постановкой на учёт и последующем объявлением ряда женщин в розыск по линии ТЦК. Как заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, вымогают взятки у женщин, которых по ошибке поставили на учёт и из-за мобилизации объявили в розыск.Мазурашу заявил, что "при желании снять с розыска" и "в целом с учета" случайно внесенных в списки женщин можно.Скандал с мобилизацией женщин прокомментировало командование Сухопутных войск ВСУ. Там признали ошибки и заявили, что проводится служебное расследование случая, когда гражданка без медицинского или фармацевтического образования оказалась в базе.Выяснилось, что ошибочные данные были внесены в систему "Оберег" ещё в 2021 году. При дополнительной проверке обнаружили и другие подобные случаи. В командовании Сухопутных войск указали, что не могут решить эту проблему."В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В системе "Оберег" отсутствует техническая возможность удаления сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы", – указывалось в заявлении.Командование Сухопутных войск уже направило предложения в Генштаб и Минобороны, чтобы устранить и доработать систему.При этом в Сухопутных войсках отдельно заявили, что не готовят мобилизацию женщин."Данная информация является безосновательной и манипулятивной", - сообщило командование Сухопутных войск.Но украинцы всему этому не верят. Более того, в стране ожидают ужесточения мобилизации."Из-за ситуации во Львове на Банковой снова задумались про ужесточение в кейсе мобилизационного рабства. Сперва ОП хочет задушить украинцев репрессиями, чтобы они перестали сопротивляться бусификации, далее офисные ждут денег от ЕС, а уже после будет расширение и ужесточение мобилизации. Тайминг - лето. Сейчас будут прогревать медийно, как обычно под вывеской национальной безопасности страны", – писал 2 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ещё один популярный в стране канал – "Резидент" - сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и вовсе потребовал у министра обороны Михаила Фёдорова разрешить военкомам применять боевое оружие."Источники "Резидента" в Генштабе сообщают, что Сырский потребовал от Федорова разрешить ТЦК боевое оружие при мобилизации. В Генштабе считают, что нужно усилить процесс мобилизации и можно не вносить изменения в законы Украины", – отмечалось в публикации от 2 апреля.Таким образом, украинцев ожидает лишь ужесточение мобилизации.* – внесён в список экстремистов и террористов – Ред.Подробнее о мобилизации женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
https://ukraina.ru/20260403/fsb-predotvratila-terakt-ukrainy-makron-zakhotel-mnogopolyarnosti-ormuzskiy-proliv-ozhil-itogi-3-1077509371.html
https://ukraina.ru/20260403/iran-gotovitsya-k-bitve-na-zemle-es-stanovitsya-nato-chinovniki-idut-na-front-khronika-na-1300-3-aprelya-1077491683.html
украина
львов
одесса
ТЦК дали карт-бланш. Хроника событий на утро 4 апреля

10:19 04.04.2026 (обновлено: 10:22 04.04.2026)
 
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал изменения в работе ТЦК
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* прокомментировал возможные изменения в работе территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП, аналог российских военкоматов – Ред.)
"Армии нужен человеческий капитал. Человеческий ресурс из-за того, что война уже длится 12,5 лет и 4 с лишним года полномасштабного вторжения. А люди смотрят телевизор и смотрят Интернет, Telegram и так далее – не особо хотят идти воевать. А минимальный план существует: минимальное количество людей, которые должны зайти для того, чтобы поддерживать фронт. Между этими двумя реальностями моста не существует. Абсолютно. Поэтому если люди не идут — их придётся мобилизовать", – заявил глава ОП.
Он призвал "не ждать чуда" от смены названий или формата работы ТЦК, ведь суть процесса останется той же "или фронт падёт".
Ранее, в январе, депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что прогнозируемая тогда смена названия ТЦК на ЦВО (Центри війського обліку – Центры военного учёта – Ред.) не изменит ничего в работе украинских военкомов.
"Ну давайте публичный дом назовем, я не знаю, "Салон Фея" или "Салон Роз". Но это же не перестанет быть публичным домом. <...> У нас от этого люди не пойдут мобилизоваться и не встанут в очередь, как в начале конфликта", — указала нардеп.
Тогда же она заявила, что власти Украины не спешат принимать какие-либо реальные решения.
Тем временем сотрудники ТЦК продолжают силовую мобилизацию украинцев. Каждый день в украинских новостях появляются данные о противостоянии украинцев и военкомов. Так, вечером 3 апреля появилось видео из Одессы, где водители заблокировали насильно мобилизовавшим мужчину военкомам дорогу. О том, как закончился конфликт, не сообщается.
За день до этого, 2 апреля, стало известно об убийстве 52-летнего сотрудника ТЦК Олега Авдеева по Львове. Это произошло во время того, как военкомы проводили "меры оповещения": проверяли документы у мужчин и мобилизовывали тех, у кого не было брони. Подозреваемого в убийстве задержали.
Как позднее он пояснил на суде по избрании меры пресечения, они с младшим братом, мамой и родным дядей пришли оформлять свидетельство о смерти бабушки, когда на брата, а затем и на самого подозреваемого напали военкомы. Сотрудники ТЦК начали их стали скручивать, а затем применили газовые баллончики. После этого, добавил задержанный, он помнит только, как ехал в автомобиле домой.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2026
3 апреля, 18:08
ФСБ предотвратила теракт Украины. Макрон захотел многополярности. Ормузский пролив ожил. Итоги 3 апреляФСБ России сумела предотвратить в Москве теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Если бы не профессионализм спецслужб, у входа в один из бизнес-центров Москвы взорвалось бы 1,5 кг пластида. Макрон заявил, что миру нужна многополярность. Иран постепенно открывает Ормузский пролив, но обещает оставить его закрытым для врагов - Израиля и США
Позднее военкомы отомстили за своего коллегу.
"Мне пишут киевляне, что в Соломенском районе во время попытки мобилизации сотрудники ТЦК убили мужчину. На место приехала скорая помощь. Тело накрыли кульком. Месть за вчерашнее? Уроды", – писал утром 3 апреля медиаэксперт Анатолий Шарий, выложив фото с места событий.
Одновременно с этим в стране продолжается скандал с ошибочной постановкой на учёт и последующем объявлением ряда женщин в розыск по линии ТЦК. Как заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу, вымогают взятки у женщин, которых по ошибке поставили на учёт и из-за мобилизации объявили в розыск.
Мазурашу заявил, что "при желании снять с розыска" и "в целом с учета" случайно внесенных в списки женщин можно.
Скандал с мобилизацией женщин прокомментировало командование Сухопутных войск ВСУ. Там признали ошибки и заявили, что проводится служебное расследование случая, когда гражданка без медицинского или фармацевтического образования оказалась в базе.
Выяснилось, что ошибочные данные были внесены в систему "Оберег" ещё в 2021 году. При дополнительной проверке обнаружили и другие подобные случаи. В командовании Сухопутных войск указали, что не могут решить эту проблему.
"В то же время изменить такую информацию в соответствующем ТЦК и СП невозможно. В системе "Оберег" отсутствует техническая возможность удаления сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы", – указывалось в заявлении.
Командование Сухопутных войск уже направило предложения в Генштаб и Минобороны, чтобы устранить и доработать систему.
При этом в Сухопутных войсках отдельно заявили, что не готовят мобилизацию женщин.
"Данная информация является безосновательной и манипулятивной", - сообщило командование Сухопутных войск.
Иранские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
3 апреля, 13:00
Иран готовится к битве на земле. ЕС становится НАТО. Чиновники идут на фронт. Хроника на 13.00 3 апреляИран готовится к высадке американских морпехов: идет мобилизация, эксперты уверены, что потери американской армии будут огромны. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что ЕС превращается в НАТО, европейские эксперты с ним согласны. Чиновники, в том числе в ранге замминистра, массово идут служить на фронт
Но украинцы всему этому не верят. Более того, в стране ожидают ужесточения мобилизации.
"Из-за ситуации во Львове на Банковой снова задумались про ужесточение в кейсе мобилизационного рабства. Сперва ОП хочет задушить украинцев репрессиями, чтобы они перестали сопротивляться бусификации, далее офисные ждут денег от ЕС, а уже после будет расширение и ужесточение мобилизации. Тайминг - лето. Сейчас будут прогревать медийно, как обычно под вывеской национальной безопасности страны", – писал 2 апреля популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
Ещё один популярный в стране канал – "Резидент" - сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и вовсе потребовал у министра обороны Михаила Фёдорова разрешить военкомам применять боевое оружие.
"Источники "Резидента" в Генштабе сообщают, что Сырский потребовал от Федорова разрешить ТЦК боевое оружие при мобилизации. В Генштабе считают, что нужно усилить процесс мобилизации и можно не вносить изменения в законы Украины", – отмечалось в публикации от 2 апреля.
Таким образом, украинцев ожидает лишь ужесточение мобилизации.
* – внесён в список экстремистов и террористов – Ред.
Подробнее о мобилизации женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".
04:15Ситуация в Константиновке: войска продвигаются на флангах, "откусывая" логистику ВСУ — эксперт
04:12Сообщается о прилётах иранских ракет в Израиле
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
Лента новостейМолния