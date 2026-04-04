Тысяча дронов не заменит БМП: военный эксперт о том, почему не стоит "хоронить" бронетехнику
Беспилотники — не панацея, и делать ставку только на них, отказываясь от бронетехники, по меньшей мере опасно. Эффективность дронов через полгода может измениться, а механизированные прорывы без танков и БМП невозможны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2026-04-04T05:00
Журналист спросил Копылова, могут ли бригады и дивизии сил беспилотных систем заменить механизированные соединения.
"Повторюсь, разговоры о том, что вместо одной БМП надо сделать тысячу дронов – это ерунда", — заявил историк. "Допустим, мы сделаем тысячу дронов. А какова будет их эффективность через полгода? Вдруг это будут не те дроны", — сказал он.
Ставка на дроны как на единственное средство ведения войны, по мнению эксперта, не учитывает реальных потребностей фронта. "А что делать, если нам придется устраивать механизированные прорывы? Чем будем пехоту поддерживать?" — задался вопросом Копылов.
Историк подчеркнул, что простые решения в такой сложной войне не работают. "Вопросов больше, чем ответов. И махания шашками ни к чему хорошему не приведут", — заявил он.
"Но я бы бронетехнику хоронить не спешил", — подытожил собеседник издания.
