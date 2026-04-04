"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники - 04.04.2026 Украина.ру
"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники
"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники - 04.04.2026 Украина.ру
"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники
Реальной статистики уничтожения танков дронами не существует, а видео со стороны противника часто вводят в заблуждение. Для вывода одного танка из строя может потребоваться от 4-5 до 20-30 беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2026-04-04T04:15
2026-04-04T04:15
Один дрон не сможет вывести из строя один танк, для этого надо 4-5 дронов, а то и 20-30, заявил Копылов, добавив, что реальной статистики по этому вопросу не существует.При этом не надо думать и о том, что можно придумать какую-то "неведомую зверушку", которая выдержит Х дронов, заявил эксперт. "Допустим, Х дронов она выдержит. А Х плюс один дрон? И каким будет это число Х?" — задался вопросом Копылов.Наверное, в будущем появятся новые варианты активной защиты бронетехники непосредственно от дронов, предположил историк. "Но, повторюсь, ни один супербронированный монстр еще ни разу войны не выигрывал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
украина
россия
Украина.ру
украина, россия, украина.ру, telegram, танки, бронетехника, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, защита, главные новости, главное, дроны, беспилотники, война, война на украине
Украина, Россия, Украина.ру, Telegram, танки, бронетехника, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, защита, Главные новости, главное, дроны, беспилотники, война, война на Украине

"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники

04:15 04.04.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
Реальной статистики уничтожения танков дронами не существует, а видео со стороны противника часто вводят в заблуждение. Для вывода одного танка из строя может потребоваться от 4-5 до 20-30 беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Один дрон не сможет вывести из строя один танк, для этого надо 4-5 дронов, а то и 20-30, заявил Копылов, добавив, что реальной статистики по этому вопросу не существует.
"Мы только видим замечательные видео, когда дрон целится в танк, картинка гаснет, а нам объявляют, что он уничтожен насмерть. Особенно Украина этим любит баловаться в своих нарезках", — сказал Копылов.
При этом не надо думать и о том, что можно придумать какую-то "неведомую зверушку", которая выдержит Х дронов, заявил эксперт. "Допустим, Х дронов она выдержит. А Х плюс один дрон? И каким будет это число Х?" — задался вопросом Копылов.
Наверное, в будущем появятся новые варианты активной защиты бронетехники непосредственно от дронов, предположил историк. "Но, повторюсь, ни один супербронированный монстр еще ни разу войны не выигрывал", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.
О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:43Европа "по тихому" испытывает в зоне СВО новые военные технологии
03:16Посольство в Париже сообщило о числе граждан России, удерживаемых под арестом во Франции
02:57Лавров и Аракчи призвали отказаться от действий, подрывающих урегулирование. Другие заявления глав МИД
02:27Посольства Ирана иронично ответили на матерный призыв Трампа открыть пролив
02:00Силы ПВО сбивают украинские БПЛА в пригороде Краснодара
01:47Силы ПВО за девять часов сбили 206 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
01:28Краснодарский край отражает массированную атаку БПЛА, в Новороссийске ранены восемь человек
01:00Падение патриарха. События 5 апреля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:31Женщина и ребёнок, спасённые из реки в Дербентском районе, скончались
00:09Венгрия, Россия, Сербия и Турция договорились защищать "Турецкий поток". Главное к этому часу
18:01Лечить так лечить, играть так играть. Роль детского футбола в национальном единстве
17:46В Севастополе восстановлено электроснабжение. Главное к этому часу
17:42Кто и зачем создавал Украину после революции 1917 года: неизвестные подробности известных событий
17:39На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои
17:26ВС РФ нанесли ракетный удар по заводу "ХИММАШ" в Житомирской области
17:00Трамп перешёл на ругательства и вспомнил об Аллахе. Итоге 5 апреля
16:57Трамп допустил заключение сделки с Ираном в ближайший понедельник
16:42В администрации Херсонской области сообщили подробности атаки беспилотников на сухогруз
16:36Итоги недели
16:33Грумера-украинку оштрафовали в США на $20 тысяч за отказ стричь "русского" кота
Лента новостейМолния