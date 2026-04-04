"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники
"Один дрон не выведет из строя один танк": Копылов о реальной цене уничтожения бронетехники - 04.04.2026 Украина.ру
Реальной статистики уничтожения танков дронами не существует, а видео со стороны противника часто вводят в заблуждение. Для вывода одного танка из строя может потребоваться от 4-5 до 20-30 беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
2026-04-04T04:15
Один дрон не сможет вывести из строя один танк, для этого надо 4-5 дронов, а то и 20-30, заявил Копылов, добавив, что реальной статистики по этому вопросу не существует.При этом не надо думать и о том, что можно придумать какую-то "неведомую зверушку", которая выдержит Х дронов, заявил эксперт. "Допустим, Х дронов она выдержит. А Х плюс один дрон? И каким будет это число Х?" — задался вопросом Копылов.Наверное, в будущем появятся новые варианты активной защиты бронетехники непосредственно от дронов, предположил историк. "Но, повторюсь, ни один супербронированный монстр еще ни разу войны не выигрывал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
