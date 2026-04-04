"Дрон за 100 долларов не убьет танк за миллион": военный эксперт развеял мифы о бронетехнике
Разговоры о том, что дроны навсегда уберут танки с поля боя, не выдерживают критики. Спор меча и щита длится столетия, и ни одна сторона в этой гонке пока не победила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Журналист спросил Копылова, возможно ли создать "многоразовую" БМП, которая выдерживала бы попадания дронов. Эксперт отметил, этот вопрос возвращает к спору меча и щита. Впервые о смерти танков заговорили после появления скорострельной противотанковой артиллерии в 1920-1930-е годы. Вторая мировая война показала, что это не так, напомнил Копылов. При этом Вторая мировая показала, что гонка брони и снаряда выигрывается то одной стороной, то другой. Поэтому разговоры о том, что дроны уберут с поля боя танки, не выдерживают никакой критики, заявил историк. "Особенно меня раздражает вот этот миф: "Дрон за 100 долларов уничтожает танк за 1 миллион долларов. Давайте одни только дроны делать". Понятно, что это бред", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.
"Дрон за 100 долларов не убьет танк за миллион": военный эксперт развеял мифы о бронетехнике

05:30 04.04.2026 (обновлено: 14:06 04.04.2026)
 
Разговоры о том, что дроны навсегда уберут танки с поля боя, не выдерживают критики. Спор меча и щита длится столетия, и ни одна сторона в этой гонке пока не победила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
Журналист спросил Копылова, возможно ли создать "многоразовую" БМП, которая выдерживала бы попадания дронов. Эксперт отметил, этот вопрос возвращает к спору меча и щита.
"Нет такой бронетехники, которая была бы прикрыта от всех средств поражения", — ответил историк. "Нет такого средства поражения, которое бы похоронило бронетехнику", — добавил он.
Впервые о смерти танков заговорили после появления скорострельной противотанковой артиллерии в 1920-1930-е годы. Вторая мировая война показала, что это не так, напомнил Копылов.
При этом Вторая мировая показала, что гонка брони и снаряда выигрывается то одной стороной, то другой. Поэтому разговоры о том, что дроны уберут с поля боя танки, не выдерживают никакой критики, заявил историк.
"Особенно меня раздражает вот этот миф: "Дрон за 100 долларов уничтожает танк за 1 миллион долларов. Давайте одни только дроны делать". Понятно, что это бред", — резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
