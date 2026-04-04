"Дрон за 100 долларов не убьет танк за миллион": военный эксперт развеял мифы о бронетехнике

Разговоры о том, что дроны навсегда уберут танки с поля боя, не выдерживают критики. Спор меча и щита длится столетия, и ни одна сторона в этой гонке пока не победила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2026-04-04T05:30

Журналист спросил Копылова, возможно ли создать "многоразовую" БМП, которая выдерживала бы попадания дронов. Эксперт отметил, этот вопрос возвращает к спору меча и щита. Впервые о смерти танков заговорили после появления скорострельной противотанковой артиллерии в 1920-1930-е годы. Вторая мировая война показала, что это не так, напомнил Копылов. При этом Вторая мировая показала, что гонка брони и снаряда выигрывается то одной стороной, то другой. Поэтому разговоры о том, что дроны уберут с поля боя танки, не выдерживают никакой критики, заявил историк. "Особенно меня раздражает вот этот миф: "Дрон за 100 долларов уничтожает танк за 1 миллион долларов. Давайте одни только дроны делать". Понятно, что это бред", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Кирилл Копылов: Россия не победит в войне на Украине, если начнет делать тысячу дронов вместо одной БМП" на сайте Украина.ру.О том, как решаются проблемы со связью и военным интернетом в зоне СВО — в материале "Михаил Поликарпов: России надо оставить в покое Telegram и срочно проводить мобилизацию для разгрома ВСУ" на сайте Украина.ру.

