"Дрон за 100 долларов не убьет танк за миллион": военный эксперт развеял мифы о бронетехнике
Разговоры о том, что дроны навсегда уберут танки с поля боя, не выдерживают критики. Спор меча и щита длится столетия, и ни одна сторона в этой гонке пока не победила. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов
05:30 04.04.2026 (обновлено: 14:06 04.04.2026)
Журналист спросил Копылова, возможно ли создать "многоразовую" БМП, которая выдерживала бы попадания дронов. Эксперт отметил, этот вопрос возвращает к спору меча и щита.
"Нет такой бронетехники, которая была бы прикрыта от всех средств поражения", — ответил историк. "Нет такого средства поражения, которое бы похоронило бронетехнику", — добавил он.
Впервые о смерти танков заговорили после появления скорострельной противотанковой артиллерии в 1920-1930-е годы. Вторая мировая война показала, что это не так, напомнил Копылов.
При этом Вторая мировая показала, что гонка брони и снаряда выигрывается то одной стороной, то другой. Поэтому разговоры о том, что дроны уберут с поля боя танки, не выдерживают никакой критики, заявил историк.
"Особенно меня раздражает вот этот миф: "Дрон за 100 долларов уничтожает танк за 1 миллион долларов. Давайте одни только дроны делать". Понятно, что это бред", — резюмировал собеседник издания.
