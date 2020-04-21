Повеселиться в разгар пандемии коронавируса решили десятки казахстанцев, в том числе родители с детьми.
Полицейские изучили видео и установили, кто поставил музыку и организовал танцы.
Нарушителям режима чрезвычайного положения грозит штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (около 60 долларов США) или административный арест до 15 суток.
В департаменте полиции Карагандинской области подчеркнули, что будут и впредь выявлять семейные торжества и дискотеки по соцсетям и штрафовать за них.
При этом правительство Казахстана начало постепенно снимать ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом. С 20 апреля в Нур-Султане и Алма-Ате смягчен карантинный режим, возобновлена деятельность промышленных предприятий в строительной отрасли и некоторых видов услуг. Премьер-министр Аскар Мамин назвал одним из условий снятия мер строгое соблюдение гражданами санитарно-эпидемиологической безопасности.