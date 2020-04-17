В пятницу Жээнбеков обсудил с вице-премьером Аидой Исмаиловой меры по недопущению распространения коронавируса, стабилизацию эпидемиологической ситуации, поддержку медработников и социально уязвимых слоев населения.
«Исходя из анализа специалистов, страна в ближайшее время достигнет пика заболеваемости инфекцией», — цитируют президента в пресс-службе.
Глава государства также отметил важность полной готовности медучреждений к различным сценариям развития эпидемии, их оснащения аппаратами ИВЛ, противовирусными препаратами, тест-системами и средствами индивидуальной защиты.
Согласно последним данным, в Киргизии зафиксировано 489 случаев заражения COVID-19, 116 из них — медработники. Пять человек скончались, 114 выздоровели. В связи с распространением коронавируса в республике введен режим чрезвычайной ситуации.