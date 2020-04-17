Киргизия в ближайшее время достигнет пика заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков, передает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 апреля

В пятницу Жээнбеков обсудил с вице-премьером Аидой Исмаиловой меры по недопущению распространения коронавируса, стабилизацию эпидемиологической ситуации, поддержку медработников и социально уязвимых слоев населения.

«Исходя из анализа специалистов, страна в ближайшее время достигнет пика заболеваемости инфекцией», — цитируют президента в пресс-службе.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Согласно последним данным, в Киргизии зафиксировано 489 случаев заражения COVID-19, 116 из них — медработники. Пять человек скончались, 114 выздоровели. В связи с распространением коронавируса в республике введен режим чрезвычайной ситуации.