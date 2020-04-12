В Чернобыльской зоне отчуждения 12 апреля продолжают гореть пожары, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГосЧС)

Как рассказали в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, в результате пожаров в атмосферу попадают искусственные радионуклиды, преимущественно цезий-137.

«Продолжительность и масштаб пожаров, возникших в начале апреля 2020 в природных экосистемах, в том числе за пределами зоны отчуждения, привели к подъему продуктов горения в высокие слои атмосферы, распространению их на значительные расстояния и дальнейшему медленному оседанию в концентрациях, которые не несут прямых радиологических угроз», — отметили в агентстве.

ГосЧС отмечает, что продолжает гореть травяной настил и лесная подстилка, с огнем борются 362 пожарных и 85 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и три вертолета. За 12 апреля 58 раз сбрасывали воду на очаги пожаров, суммарно — 146 тонн.