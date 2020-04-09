Государства, входящие в ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, и страны вне альянса открыли заседание, где планируют возобновить переговоры о сокращении добычи нефти, сообщает РИА Новости 9 апреля со ссылкой на источник в одной из делегаций

Сократить добычу нефти участники хотят для повышения стоимости нефти, по их словам, это стабилизирует рынок.

Встреча впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Трансляции для прессы не будет, однако после окончания заседания могут быть обнародованы вступительные слова участников.

«Пришло время вместе тушить пожар». Эксперты о мировом значении переговоров по нефти © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.