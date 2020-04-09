Сократить добычу нефти участники хотят для повышения стоимости нефти, по их словам, это стабилизирует рынок.
Встреча впервые пройдет в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Трансляции для прессы не будет, однако после окончания заседания могут быть обнародованы вступительные слова участников.
Ранее сообщалось, что свое участие подтвердили не входящие в ОПЕК+ Индонезия, Аргентина, Тринидад и Тобаго, Египет, Эквадор и Норвегия. На заседание приглашали также США, Великобританию, Канаду, Бразилию, Колумбию и Чад, однако пока неясно, примут ли они приглашение.
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.