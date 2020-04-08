По его словам, Литва выделит 100 тысяч евро в помощь эти странам. Деньги пойдут на закупку защитных экранов, респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Глава литовского правительства надеется, что народ Литвы поймет и поддержит такое решение. Сквернялис считает, что солидарность внутри ЕС играет решающую роль в борьбе за жизнь.
Количество выявленных случаев инфицирования в Испании превысило 135 тысяч, а в Италии — 132 тысячи.
В самой Литве коронавирус подхватили более 900 человек, 15 из них погибли.