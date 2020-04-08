Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля
По его словам, Литва выделит 100 тысяч евро в помощь эти странам. Деньги пойдут на закупку защитных экранов, респираторов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Глава литовского правительства надеется, что народ Литвы поймет и поддержит такое решение. Сквернялис считает, что солидарность внутри ЕС играет решающую роль в борьбе за жизнь. 

Количество выявленных случаев инфицирования в Испании превысило 135 тысяч, а в Италии — 132 тысячи.

В самой Литве коронавирус подхватили более 900 человек, 15 из них погибли.

 