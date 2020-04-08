Правительство Литвы решило протянуть руку помощи Испании и Италии, охваченным пандемией коронавируса. Об этом 8 апреля сообщает Sputnik Литва со ссылкой на премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 8 апреля

Глава литовского правительства надеется, что народ Литвы поймет и поддержит такое решение. Сквернялис считает, что солидарность внутри ЕС играет решающую роль в борьбе за жизнь.

Количество выявленных случаев инфицирования в Испании превысило 135 тысяч, а в Италии — 132 тысячи.

В самой Литве коронавирус подхватили более 900 человек, 15 из них погибли.