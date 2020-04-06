Отмечается, что американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли должен пролететь крупный астероид, который квалифицирован как «потенциально опасный».
«Очень опасаюсь приближения этого астероида… Это указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы. Я все же думаю, что, скорее, его осколки и куски могут быть притянуты к Земле. То есть 29 апреля астероид не упадет на Землю, но его осколки до нас долетят. И эти глыбы, вероятнее всего, упадут в океан», — заявил Росс.
Астролог считает, что сам астероид на Землю не обрушится, но его обломок может. Если это случится, по его словам, человеческая цивилизация просто перестанет существовать. По мнению Росса, самый опасный период в плане возможного падения метеоритов или астероидов — декабрь 2020 года.