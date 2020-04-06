Странам, имеющим выход к океану, а также островным государствам необходимо готовится к возможным цунами, которые в ближайшее время могут быть вызваны падением на Землю осколков астероида. Об этом 5 апреля в комментарии «Главреду» заявил астролог Влад Росс

Черная луна и крысы: астролог рассказал, в чем причина пандемии и когда она закончится © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Очень опасаюсь приближения этого астероида… Это указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы. Я все же думаю, что, скорее, его осколки и куски могут быть притянуты к Земле. То есть 29 апреля астероид не упадет на Землю, но его осколки до нас долетят. И эти глыбы, вероятнее всего, упадут в океан», — заявил Росс.

Астролог считает, что сам астероид на Землю не обрушится, но его обломок может. Если это случится, по его словам, человеческая цивилизация просто перестанет существовать. По мнению Росса, самый опасный период в плане возможного падения метеоритов или астероидов — декабрь 2020 года.