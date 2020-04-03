Количество выявленных зараженных COVID-19 в Испании 3 марта достигло 117 тысяч, что позволило стране опередить по этому показателю Италию и выйти на первое место в Европе. Об этом свидетельствуют данные ресурса coronavirus-monitor.com, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в режиме онлайн

В Испании 117 710 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции, 10 935 человек умерло. Прирост за последние сутки составил около 7,5 тыс. зараженных и 933 умерших. В целом смертность составила почти 9,3%

В Италии на текущий момент общее число зараженных — 115 242, количество погибших — 13 915, из них 760 — за последние сутки. Смертность в Италии самая высокая в мире — 12,08%

Вакцина, которую ждет мир. Кто готовит спасение от коронавируса © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Фактор БЦЖ помогает объяснить отличия в показателях заболеваемости и смертности между некоторыми близкими странами, в частности, между Испанией и Португалией.

У португальцев смертность от коронавируса в 12 раз ниже. При этом Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения только в 2017 году, а Испания — в 1981-м. Италия также давно отказалась от массовой вакцинации БЦЖ.

При этом в России прививки БЦЖ делают непрерывно с 20-х годов прошлого века, и смертность в РФ на текущий момент менее одного процента (0,85%), что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.