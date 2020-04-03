Порошенко отметил, что ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена.
Также Порошенко заявил, что кризис ни в коем случае не должен подорвать основополагающие принципы ЕС: общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, а также достижения в отношениях между Украиной и ЕС — Соглашение об ассоциации, экономическую интеграцию и безвизовый режим.
«Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам Российской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции за агрессию против Украины», — говорится в сообщении.