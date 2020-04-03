Депутат Рады от «Европейской солидарности» Петр Порошенко обратился с письмом к президенту «Европейской народной партии» Дональду Туску, в котором рассказал о своих опасениях относительно санкций ЕС и России. Об этом 3 апреля сообщается на сайте партии

Дружбе конец: Украина присоединилась к санкциям ЕС в отношении Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Также Порошенко заявил, что кризис ни в коем случае не должен подорвать основополагающие принципы ЕС: общий рынок, Шенгенскую зону, общие демократические ценности, а также достижения в отношениях между Украиной и ЕС — Соглашение об ассоциации, экономическую интеграцию и безвизовый режим.

«Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам Российской Федерации под прикрытием пандемии коронавируса снять санкции за агрессию против Украины», — говорится в сообщении.