Кабинет министров Украины принял постановление о принудительной госпитализации при симптомах коронавирусной инфекции в случае отказа от карантина. Документ №245 от 25 марта опубликован на правительственном портале

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк в тексте постановления.

Согласно постановлению, Национальная полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых осуществляются мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации и пребыванию лиц на обязательном карантине.

Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 794, скончались от болезни 20 человек.