«Учреждения здравоохранения имеют право осуществлять: обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными острой респираторной болезнью COVID-19…, если такие лица отказываются от медицинского обследования в добровольном порядке; обязательную госпитализацию, назначать карантин (самоизоляцию) больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы COVID-19, если такие лица отказываются от госпитализации или карантина (самоизоляции) в добровольном порядке», — говорится в тексте постановления.
Согласно постановлению, Национальная полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам, на которых осуществляются мероприятия по обязательному обследованию, госпитализации и пребыванию лиц на обязательном карантине.
Число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 794, скончались от болезни 20 человек.