Всех приезжающих из-за границы украинцев обязали проходить обсервацию

Кабинет министров Украины обязал всех украинцев, которые вернутся из-за границы, проходить обсервацию. Об этом 29 марта сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram

В ожидании коронавируса: во Львове приготовили санаторий для обсервации © REUTERS, Mykola Tys

«Только что правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы. Для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны соблюдать правила обсервации. К сожалению, сегодняшние события в аэропорту Борисполь подтвердили, что другого пути нет. Ответственность самоизоляции оказалась отсутствовать», — написал Криклий.

До этого времени все украинцы, которые возвращались из-за границы, подписывали согласие на добровольную домашнюю самоизоляцию.