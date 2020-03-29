Когда мир оказался под угрозой эпидемии коронавируса, в аэропорту «Шереметьево» российские власти создали санитарный кордон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий

Дробницкий: коронавирус приговорил международное разделение труда. И США пострадают больше всех © РИА Новости, Нина Зотина

«Надо ещё понимать, что в России ситуация вот какая: то, что служило не очень удобным фактором в своё время, а именно то, что все летали через Москву, за исключением чартерных рейсов в Турцию, например, и удалось очень быстро все международные рейсы свести в Шереметьево, построить там санитарный кордон. У Москвы достаточно средств, в том числе цифровых, для отслеживания всех прибывших в Москву иностранными рейсами, а они и стали главным фактором распространения инфекции. В США, конечно, такого не было, но до тех пор пока не перекрыли авиасообщение с большинством стран», — рассказал Дмитрий Дробницкий.

Полностью интервью можно прочитать здесь