Эксперт напомнил, что Россия раньше, чем США закрылась от Китая, откуда начала распространяться эпидемия
«Надо ещё понимать, что в России ситуация вот какая: то, что служило не очень удобным фактором в своё время, а именно то, что все летали через Москву, за исключением чартерных рейсов в Турцию, например, и удалось очень быстро все международные рейсы свести в Шереметьево, построить там санитарный кордон. У Москвы достаточно средств, в том числе цифровых, для отслеживания всех прибывших в Москву иностранными рейсами, а они и стали главным фактором распространения инфекции. В США, конечно, такого не было, но до тех пор пока не перекрыли авиасообщение с большинством стран», — рассказал Дмитрий Дробницкий.
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