В воскресенье, 29 марта, из Москвы в Киев прибудет поезд почти с 700 гражданами Украины, пожелавшими выехать из РФ в связи с пандемией коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии «Интерфакс Украина»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц — это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины», — уточнил Демченко.

Спикер ведомства уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованном с Минздравом.

«Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль», — пояснил он.

На Украине по состоянию на 28 марта 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь смертельных, а 5 пациентов выздоровели. В России зафиксировано 1264 случая заболевания, 4 случая смерти и 49 случаев выздоровления.