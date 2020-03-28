Он пояснил, что в субботу из Киева выехал поезд в Москву с 700 гражданами России, которые пожелали выехать из Украины в связи с пандемией, а в воскресенье он вернет на родину граждан Украины.
«Вчера на выезд из Украины был оформлен поезд Киев-Москва-Киев, который повез в Россию более 700 лиц — это преимущественно все граждане Российской Федерации, и завтра ожидаем его возвращения. Он должен прибыть в Киев утром и привезти домой граждан Украины», — уточнил Демченко.
Спикер ведомства уточнил, что встреча поезда будет проходить по стандартным процедурам, согласованном с Минздравом.
«Там будут представители санитарно-карантинного подразделения, все люди пройдут температурный скрининг, соответственно, им будут розданы памятки и соглашения на добровольную самоизоляцию, после чего они пройдут пограничный контроль», — пояснил он.
На Украине по состоянию на 28 марта 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них восемь смертельных, а 5 пациентов выздоровели. В России зафиксировано 1264 случая заболевания, 4 случая смерти и 49 случаев выздоровления.