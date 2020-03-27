Соединенные Штаты намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Об этом 27 марта сообщает vz.ru

обвинили правительство КНР в намеренном и корыстном замалчивании проблемы коронавируса на первом этапе эпидемии.

В результате занятые во внешнеторговых операциях компании США потерпели значительные убытки, которые теперь необходимо возместить.

Общий объем исковых претензий находится в стадии подсчета. Речь идет о триллионах долларов.

В случае успеха суд может арестовать собственность китайских государственных компаний на территории Соединенных Штатов, что вызовет колоссальный политический скандал.

Одна из упомянутых фирм — Lucas-Copmton — обслуживает предвыборную кампанию президента США Дональда Трампа. Во второй юридической фирме (Berman Law Group) одну из руководящих позиций занимает Фрэнсис Байден — родной брат Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на президентских выборах.

Официальная позиция китайской стороны такова, что первой выявленной зараженной стала женщина, торговавшая креветками на рынке в Ухане.

В то же время китайскими дипломатами, функционерами, врачами и журналистами регулярно вбрасываются версии о том, что вирус имеет американское происхождение.