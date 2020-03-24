«По их замерам больных коронавирусом уже более 1000 человек на Украине, и сейчас крайне необходимо вводить режим ЧП чтобы «насильно» оставить людей дома. Иначе к началу апреля мы можем получить критическое число», — говорится в сообщении.
«По их замерам больных коронавирусом уже более 1000 человек на Украине, и сейчас крайне необходимо вводить режим ЧП чтобы «насильно» оставить людей дома. Иначе к началу апреля мы можем получить критическое число», — говорится в сообщении.
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