Минздрав Украины настаивает на срочном введении чрезвычайного положения в стране, чтобы избежать критического числа больных коронавирусом уже в начале апреля. Об этом 24 марта сообщает канал в Telegram «Легитимный» со ссылкой на источник в министерстве

«По их замерам больных коронавирусом уже более 1000 человек на Украине, и сейчас крайне необходимо вводить режим ЧП чтобы «насильно» оставить людей дома. Иначе к началу апреля мы можем получить критическое число», — говорится в сообщении.