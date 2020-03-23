Введение чрезвычайного положения на Украине, за которое могут проголосовать депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании, ничего не добавит к уже существующему карантинному режиму. Об этом 23 марта в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

У украинцев могут закончиться деньги на еду — Аваков © пресс-служба А.Авакова Арсену Авакову.

«Мне кажется, что у президента к этому вопросу относятся очень сдержанно. Мы видим, что Аваков в последнее время начал резкую активность, он пишет об экономических планах и о том, что будут введены режимы в отношении городов. Хотя это все не в компетенции министра внутренних дел. Явно заметно желание Авакова использовать эту всю историю для усиления собственного влияния. Часть ключевых игроков это также понимает», — сказал собеседник издания.

За ввод чрезвычайного положения в стране из-за пандемии коронавируса выступает министр здравоохранения Илья Емец.

Ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что власти Украины в период карантина должны ввести выплаты из бюджета для оставшихся без средств к существованию, предусмотреть льготы на ЖКХ до 75 процентов и запретить увольнение сотрудников.